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https://sputnikarabic.ae/20230403/أردوغان-يغلق-أبوابه-أمام-السفير-الأمريكي-بعد-لقاء-الأخير-بمرشح-المعارضة-كمال-كيليتشدار-1075454418.html
أردوغان يغلق أبوابه أمام السفير الأمريكي بعد لقاء الأخير بمرشح المعارضة كمال كيليتشدار
أردوغان يغلق أبوابه أمام السفير الأمريكي بعد لقاء الأخير بمرشح المعارضة كمال كيليتشدار
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن أبوابه مغلقة للسفير الأمريكي في أنقرة، جيفري فليك، وذلك على خلفية لقائه في وقت سابق بمرشح المعارضة الموحد، كمال... 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T00:27+0000
2023-04-03T00:27+0000
رجب طيب أردوغان
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أنقرة - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "ستار" عن الرئيس أردوغان، "سفير جو بايدن يزور كمال بيه. عار عليك، فكر برأسك. أنت سفير. محاورك هنا هو الرئيس. بأي وجه ستقف بعد ذلك وتطلب موعدًا مع الرئيس؟ أبوابنا مغلقة له (للسفير الأمريكي)".وشدد الرئيس التركي، على أن الدبلوماسي الأمريكي "يجب أن يعرف مكانه". مضيفا، "دعه يعرف كيف يجب أن يعمل السفير. إذا كان لا يعرف ذلك، فلن يتمكن من دخول هذا الباب".من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا يوم 14 مايو/أيار، ومن أبرز المرشحين فيها، الرئيسي الحالي رجب طيب أردوغان، المرشح الوحيد من "التحالف الجمهوري"، وكمال كيليتشدار أوغلو، المرشح الوحيد من "تحالف المعارضة"، ومحرم إنجه عن حزب "بلد"، وعطا سنان أوغان، مرشح تحالف "أتا" (الأسلاف).ولم تكشف نتائج استطلاعات الرأي ما قبل عملية الاقتراع حتى الآن عن المرشح المفضل في الانتخابات المقبلة بين أردوغان وكيليتشدار أوغلو، لكن الخبراء يشيرون إلى أن العملية الانتخابية الحالية ستكون الأصعب على الحزب الحاكم بسبب الزلازل المدمرة في تركيا التي أودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص، فضلا عن الوضع الاقتصادي الصعب.
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رجب طيب أردوغان, أخبار المعارضة التركية, المعارضة التركية, العالم
رجب طيب أردوغان, أخبار المعارضة التركية, المعارضة التركية, العالم

أردوغان يغلق أبوابه أمام السفير الأمريكي بعد لقاء الأخير بمرشح المعارضة كمال كيليتشدار

00:27 GMT 03.04.2023
© AFP 2023 / ILYAS AKENGIN الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
 الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
© AFP 2023 / ILYAS AKENGIN
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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن أبوابه مغلقة للسفير الأمريكي في أنقرة، جيفري فليك، وذلك على خلفية لقائه في وقت سابق بمرشح المعارضة الموحد، كمال كيليتشدار أوغلو، في الانتخابات الرئاسية المقرر يوم 14 مايو/أيار في تركيا.
أنقرة - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "ستار" عن الرئيس أردوغان، "سفير جو بايدن يزور كمال بيه. عار عليك، فكر برأسك. أنت سفير. محاورك هنا هو الرئيس. بأي وجه ستقف بعد ذلك وتطلب موعدًا مع الرئيس؟ أبوابنا مغلقة له (للسفير الأمريكي)".
وشدد الرئيس التركي، على أن الدبلوماسي الأمريكي "يجب أن يعرف مكانه". مضيفا، "دعه يعرف كيف يجب أن يعمل السفير. إذا كان لا يعرف ذلك، فلن يتمكن من دخول هذا الباب".
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من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا يوم 14 مايو/أيار، ومن أبرز المرشحين فيها، الرئيسي الحالي رجب طيب أردوغان، المرشح الوحيد من "التحالف الجمهوري"، وكمال كيليتشدار أوغلو، المرشح الوحيد من "تحالف المعارضة"، ومحرم إنجه عن حزب "بلد"، وعطا سنان أوغان، مرشح تحالف "أتا" (الأسلاف).
ولم تكشف نتائج استطلاعات الرأي ما قبل عملية الاقتراع حتى الآن عن المرشح المفضل في الانتخابات المقبلة بين أردوغان وكيليتشدار أوغلو، لكن الخبراء يشيرون إلى أن العملية الانتخابية الحالية ستكون الأصعب على الحزب الحاكم بسبب الزلازل المدمرة في تركيا التي أودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص، فضلا عن الوضع الاقتصادي الصعب.
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