عربي
https://sputnikarabic.ae/20230403/زلزال-قوته-69-درجة-يضرب-كامتشاتكا-شرقي-روسيا-1075455228.html
زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب كامتشاتكا شرقي روسيا
زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب كامتشاتكا شرقي روسيا
أفادت الهيئة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، فرع كامتشاتكا، أن زلزالا بلغت قوته 5.7 درجة وقع بعد ظهر يوم الاثنين في كامتشاتكا شرقي روسيا. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T03:59+0000
2023-04-03T04:56+0000
شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية
كامتشاتكا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0b/09/1047123563_0:50:3051:1766_1920x0_80_0_0_b95eb0029536bddf67c7dc21bf51b7af.jpg
بتروبافلوفسك - سبوتنيك. وقالت إحدى سكان مدينة بتروبافلوفسك - كامتشاتسكي لوكالة "سبوتنيك": "كانت هناك هزتان قويتان على التوالي. كنا في مقهى عندما اهتزت الجدران. اهتزت النوافذ في المبنى بشكل مخيف للغاية. ولأول مرة في حياتي في كامتشاتكا، رأيت الناس يفرون من المبنى بعد الزلزال".وقالت الهيئة الجيوفيزيائية على تطبيق تلغرام: "المسافة [ الزلزال] من بتروبافلوفسك - كامتشاتسكي 48 كيلومترا. العمق: 99.5. القوة: 5.7 درجة".وفقًا للبيانات الأولية للعلماء، كانت شدة الصدمة في بتروبافلوفسك - كامتشاتسكي 6 درجات، ثم رفع فرع كامتشاتكا للعلوم الجيوفيزيائية بعد البحث من قوة الزلزال الذي حدث في كامتشاتكا إلى 6.9 درجات.
https://sputnikarabic.ae/20230403/المدعي-العام-الروسي-دول-غربية-ترفض-تسليم-مواطنين-روس-للخضوع-لمحاكمات-جنائية-1075454956.html
كامتشاتكا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0b/09/1047123563_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_ee7447c2423368745eba1f3fa8815b22.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية, كامتشاتكا
شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية, كامتشاتكا

زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب كامتشاتكا شرقي روسيا

03:59 GMT 03.04.2023 (تم التحديث: 04:56 GMT 03.04.2023)
© Sputnik . Ewgeniy Neskoromniy / الانتقال إلى بنك الصوريعد بركان كامبالني بركان نشط في أقصى جنوب كامتشاتكا الروسية، ويقع بين وادي نهر بوجيتكا ومنخفض بحيرة كوريل
يعد بركان كامبالني بركان نشط في أقصى جنوب كامتشاتكا الروسية، ويقع بين وادي نهر بوجيتكا ومنخفض بحيرة كوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
© Sputnik . Ewgeniy Neskoromniy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أفادت الهيئة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، فرع كامتشاتكا، أن زلزالا بلغت قوته 5.7 درجة وقع بعد ظهر يوم الاثنين في كامتشاتكا شرقي روسيا.
بتروبافلوفسك - سبوتنيك. وقالت إحدى سكان مدينة بتروبافلوفسك - كامتشاتسكي لوكالة "سبوتنيك": "كانت هناك هزتان قويتان على التوالي. كنا في مقهى عندما اهتزت الجدران. اهتزت النوافذ في المبنى بشكل مخيف للغاية. ولأول مرة في حياتي في كامتشاتكا، رأيت الناس يفرون من المبنى بعد الزلزال".
وقالت الهيئة الجيوفيزيائية على تطبيق تلغرام: "المسافة [ الزلزال] من بتروبافلوفسك - كامتشاتسكي 48 كيلومترا. العمق: 99.5. القوة: 5.7 درجة".
محكمة موسكو، روسيا 2 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
المدعي العام الروسي: دول غربية ترفض تسليم مواطنين روس للخضوع لمحاكمات جنائية
03:04 GMT
وفقًا للبيانات الأولية للعلماء، كانت شدة الصدمة في بتروبافلوفسك - كامتشاتسكي 6 درجات، ثم رفع فرع كامتشاتكا للعلوم الجيوفيزيائية بعد البحث من قوة الزلزال الذي حدث في كامتشاتكا إلى 6.9 درجات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудник народной милиции ДНР в учебном классе школы Горловки, поврежденной в результате обстрела - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:45 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة1 أبريل, 12:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала