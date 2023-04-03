https://sputnikarabic.ae/20230403/زلزال-قوته-69-درجة-يضرب-كامتشاتكا-شرقي-روسيا-1075455228.html
زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب كامتشاتكا شرقي روسيا
زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب كامتشاتكا شرقي روسيا
أفادت الهيئة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، فرع كامتشاتكا، أن زلزالا بلغت قوته 5.7 درجة وقع بعد ظهر يوم الاثنين في كامتشاتكا شرقي روسيا. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T03:59+0000
2023-04-03T03:59+0000
2023-04-03T04:56+0000
شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية
كامتشاتكا
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بتروبافلوفسك - سبوتنيك. وقالت إحدى سكان مدينة بتروبافلوفسك - كامتشاتسكي لوكالة "سبوتنيك": "كانت هناك هزتان قويتان على التوالي. كنا في مقهى عندما اهتزت الجدران. اهتزت النوافذ في المبنى بشكل مخيف للغاية. ولأول مرة في حياتي في كامتشاتكا، رأيت الناس يفرون من المبنى بعد الزلزال".وقالت الهيئة الجيوفيزيائية على تطبيق تلغرام: "المسافة [ الزلزال] من بتروبافلوفسك - كامتشاتسكي 48 كيلومترا. العمق: 99.5. القوة: 5.7 درجة".وفقًا للبيانات الأولية للعلماء، كانت شدة الصدمة في بتروبافلوفسك - كامتشاتسكي 6 درجات، ثم رفع فرع كامتشاتكا للعلوم الجيوفيزيائية بعد البحث من قوة الزلزال الذي حدث في كامتشاتكا إلى 6.9 درجات.
https://sputnikarabic.ae/20230403/المدعي-العام-الروسي-دول-غربية-ترفض-تسليم-مواطنين-روس-للخضوع-لمحاكمات-جنائية-1075454956.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية, كامتشاتكا
شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية, كامتشاتكا
زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب كامتشاتكا شرقي روسيا
03:59 GMT 03.04.2023 (تم التحديث: 04:56 GMT 03.04.2023) تابعنا عبر
أفادت الهيئة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، فرع كامتشاتكا، أن زلزالا بلغت قوته 5.7 درجة وقع بعد ظهر يوم الاثنين في كامتشاتكا شرقي روسيا.
بتروبافلوفسك - سبوتنيك. وقالت إحدى سكان مدينة بتروبافلوفسك - كامتشاتسكي لوكالة "سبوتنيك": "كانت هناك هزتان قويتان على التوالي. كنا في مقهى عندما اهتزت الجدران. اهتزت النوافذ في المبنى بشكل مخيف للغاية. ولأول مرة في حياتي في كامتشاتكا
، رأيت الناس يفرون من المبنى بعد الزلزال".
وقالت الهيئة الجيوفيزيائية على تطبيق تلغرام: "المسافة [ الزلزال] من بتروبافلوفسك - كامتشاتسكي 48 كيلومترا. العمق: 99.5. القوة: 5.7 درجة".
وفقًا للبيانات الأولية للعلماء، كانت شدة الصدمة في بتروبافلوفسك - كامتشاتسكي 6 درجات، ثم رفع فرع كامتشاتكا للعلوم الجيوفيزيائية بعد البحث من قوة الزلزال الذي حدث في كامتشاتكا إلى 6.9 درجات
.