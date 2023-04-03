https://sputnikarabic.ae/20230403/غرق-مركب-على-متنه-حوالي-150-شخصا-في-بحيرة-كيفو-شرقي-جمهورية-الكونغو-الديمقراطية-1075490939.html
غرق مركب على متنه حوالي 150 شخصا في بحيرة كيفو شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية
غرق مركب على متنه حوالي 150 شخصا في بحيرة كيفو شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية
أفادت وسائل إعلام محلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الاثنين، بغرق مركب على متنه حوالي 150 شخصا في بحيرة كيفو شرقي البلاد. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T21:16+0000
2023-04-03T21:16+0000
2023-04-03T21:16+0000
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غرق مركب
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القاهرة- سبوتنيك. وذكر راديو "أوكابي" الممُول من قبل بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ حوالي 80 شخصا، وانتشلت ستة جثث أخرى، تعود لثلاثة أطفال، وثلاث نساء.وقالت مصادر محلية، إن المأساة وقعت في جنوب بحيرة كيفو أثناء توجه القارب نحو شمال البحيرة، مشيرة إلى أن أعمال البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة لانتشال جثث أخرى.وتعد بحيرة كيفو ضمن إحدى كبرى البحيرات في القارة الأفريقية، وتقع على الحدود بين جمهورية الكونغو الديمقراطية، ودولة رواندا.
https://sputnikarabic.ae/20221213/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الأمطار-الغزيرة-في-الكونغو-الديمقراطية-إلى-120-شخصا-1071178009.html
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الكونغو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, غرق مركب
الكونغو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, غرق مركب
غرق مركب على متنه حوالي 150 شخصا في بحيرة كيفو شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية
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أفادت وسائل إعلام محلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الاثنين، بغرق مركب على متنه حوالي 150 شخصا في بحيرة كيفو شرقي البلاد.
القاهرة- سبوتنيك. وذكر راديو "أوكابي" الممُول من قبل بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ حوالي 80 شخصا، وانتشلت ستة جثث أخرى، تعود لثلاثة أطفال، وثلاث نساء.
وقالت مصادر محلية، إن المأساة وقعت في جنوب بحيرة كيفو أثناء توجه القارب نحو شمال البحيرة، مشيرة إلى أن أعمال البحث
والإنقاذ ما زالت مستمرة لانتشال جثث أخرى.
13 ديسمبر 2022, 22:40 GMT
وتعد بحيرة كيفو ضمن إحدى كبرى البحيرات في القارة الأفريقية
، وتقع على الحدود بين جمهورية الكونغو الديمقراطية، ودولة رواندا.