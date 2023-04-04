https://sputnikarabic.ae/20230404/تهديدات-متبادلة-بين-إسرائيل-وإيران-هل-تنذر-بالتصعيد-على-الأراضي-السورية؟-1075525745.html

تهديدات متبادلة بين إسرائيل وإيران.. هل تنذر بالتصعيد على الأراضي السورية؟

تهديدات متبادلة بين إسرائيل وإيران.. هل تنذر بالتصعيد على الأراضي السورية؟

بعد تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي بدفع إيران و"حزب الله" خارج سوريا، توعد محمد رضا تويسركاني، ممثل المرشد الأعلى الإيراني، إسرائيل بالرد على جريمة قتل... 04.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-04T19:03+0000

2023-04-04T19:03+0000

2023-04-04T19:03+0000

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تهديدات متبادلة بين إسرائيل وإيران .. هل تنذر بالتصعيد على الأراضي السورية تهديدات متبادلة بين إسرائيل وإيران .. هل تنذر بالتصعيد على الأراضي السورية

وقال المسؤول إن "جريمة إسرائيل بقتل مستشارين في الحرس الثوري بسوريا لن تمر دون عقاب، وستكون مقدمة لانتصارات كبيرة في هذا العام".جاء ذلك في أعقاب مقتل المستشارين العسكريين الإيرانيين، النقيب "مقداد مهقاني جعفر أبادي"، والضابط بالحرس الثوري "ميلاد حيدري" في هجوم إسرائيلي بمحيط دمشق يوم الجمعة.في سياق متصل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت إنه "لن يتم السماح لإيران وحزب الله بإلحاق الأذى بإسرائيل"، على حد تعبيره و"سندفعهم خارج سوريا".وأعرب عن اعتقاده إن "إعلان إيران عن استشهاد مستشارين يعني أن القرار بالرد اتخذ مسبقا، وسيكون معلنا وبطريقة مماثلة للتي حصل فيها الفعل، وقد نتابع خلال الفترة المقبلة بصمات إيرانية واضحة في الرد على غرار المسيرة التي دخلت إسرائيل أمس، مؤكدا أن هذه الجريمة لن تمر دون رد، وهذا الرد على الاعتداءات هو في صلب السياسة الإيرانية".واعتبر الخبير أن "ما تقوم به إسرائيل يأتي في إطار الضربات المؤلمة التي تلقتها من المقاومة منذ قيام الثورة الإسلامية بدعم من إيران"، معتبرا أن "تحرير غزة كان أحد ثمار هذا الدعم الإيراني، كما استطاعت إيران فرض معادلات عسكرية في لبنان، ولأول مرة تشعر إسرائيل بأنها مهددة وجوديا".وأشار إلى أن اسرائيل غير راغبة الآن في فتح جبهة مع لبنان ما لم يقدم نصر الله على عمل ما، وسيكون في هذه الحالة مخطئ إذا فكر أن الجيش الإسرائيلي غير مستعد"، بحسب قوله.وأكد أن "إسرائيل توجه حاليا ضربات لكل ما يتعلق بإيران وحزب الله في سوريا، وإذا حدث توتر للأوضاع ستعرف إسرائيل كيف تتعامل مع الموقف، كما أن إسرائيل تعول على علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة رغم الخلافات الحالية بين نتنياهو والإدارة الأمريكية".وأوضح حماد أن "العد التنازلي لبدء الرد الإيراني على الاغتيالات والجرائم بحق الحرس الثوري قد بدأ بالفعل، والأمر جاد هذه المرة، وربما هناك خطة وضعها الحرس الثوري بالتعاون مع حزب الله لتنفيذ منظومة الرد الإيراني، الذي لن يكون حربا مباشرة أو يتم من خلال إشعال جبهة حزب الله، لكن ربما يكون الرد داخل إسرائيل".يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج ملفات ساخنةإعداد وتقديم: جيهان لطفي

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