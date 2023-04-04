https://sputnikarabic.ae/20230404/زلزال-قوي-يضرب-جنوبي-إيران-1075529014.html

زلزال قوي يضرب جنوبي إيران

زلزال قوي يضرب جنوبي إيران

أعلن مختار سلحشور، المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الإيراني في محافظة هرمزكان جنوبي البلاد، مساء اليوم الثلاثاء، أن زلزالا بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضرب... 04.04.2023, سبوتنيك عربي

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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، عن مختار سلحشور، أن زلزالا وقع عند بلدة فارياب عند الخط الفاصل بين محافظة هرمزكان ومحافظة كرمان، جنوب شرقي إيران، ولم يسفر عن أضرار.وأكد المسؤول الإيراني أن فرق التقييم الإيرانية تواصل مهامها في منطقة الزلزال في محافظة هرمزكان وذلك بالتعاون مع نظرائها في محافظة كرمان، مضيفا أن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة السادسة و23 دقيقة و8 ثواني.وذكر مختار سلحشور، المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الإيراني في محافظة هرمزكان أن نتائج عمليات التقييم قد أكدت عدم وقوع أي خسائر جراء الزلزال.وكان زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، قد ضرب مناطق في محافظتي فارس وهرمزكان الواقعتين جنوبي إيران، يوم الأحد الماضي، حيث أكد مركز الرصد الإيراني أن مركز الزلزال وقع عند التقاء خطي العرض 27.29 درجة شمالا والطول 53.10 درجة شرقا وفي عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض.وأشار تقرير مركز رصد الزلازل إلى أن الزلزال وقع على بعد 9 كيلومترات من مدينة لامرد في محافظة فارس، في حين وقع على بعد 11 كيلومترا من مدينة بارسيان في محافظة هرمزكان، وهما المحافظتان الواقعتان جنوبي إيران.ويذكر أن مدينة بارسيان في محافظة هرمزكان الواقعة جنوبي إيران، قد تعرضت، السبت الماضي، إلى زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر. ومركز الزلزال عند التقاء خطي العرض الشمالي 27.23 والطول الشرقي 53.05 درجة، وفي عمق 11 كلم عن سطح الأرض.وشهدت إيران أعنف زلزال دموية في عام 1990، عندما تسبب زلزال بقوة 7.7 درجة في مقتل 37 ألف شخص على الأقل، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين، في مقاطعتي جيلان وزنجان الشمالية الغربية.

https://sputnikarabic.ae/20230324/زلزال-قوي-يضرب-شمال-غربي-إيران-وسقوط-عشرات-المصابين-1075100592.html

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