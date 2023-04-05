https://sputnikarabic.ae/20230405/إيران-تدين-الهجوم-الوحشي-على-المسجد-الأقصى-وتدعو-أحرار-العالم-للتحرك-1075545052.html

إيران تدين "الهجوم الوحشي" على المسجد الأقصى وتدعو أحرار العالم للتحرك

إيران تدين "الهجوم الوحشي" على المسجد الأقصى وتدعو أحرار العالم للتحرك

أدانت الجمهورية الإيرانية ما أسمته "الهجوم الوحشي" على المعتكفين والمصلين في المسجد الأقصى مساء أمس. 05.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-05T08:49+0000

2023-04-05T08:49+0000

2023-04-05T08:49+0000

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وقال متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن بلاده "تدين بشدة الهجوم الوحشي لجنود الكيان الصهيوني الغاصب على المعتكفين والمصلين في المسجد الاقصى"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأضاف أن "الهجوم على المعتكفين والمصلين في الأقصى يرسم مرة أخرى صورة النزعة الاجرامية لهذا الكيان ومناهضته لحقوق الانسان".وأكد كنعاني أن "هذه الجريمة مدانة بكل قوة وتستوجب ردا عاجلا من العالم الإسلامي وأحرار العالم والأوساط الدولية المعنية".وشددت الخارجية الإيرانية أنه على "العالم الإسلامي وأحرار العالم والمنظمات الدولية ابداء ردود فعل سريعة تجاه هذه الجرائم".واقتحم جنود إسرائيليون المسجد الأقصى فجر اليوم، وقاموا بالاعتداء بشكل وحشي على المعتكفين. وأسفر الاقتحام عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين المعتكفين وسط حالة من التوتر الشديد في مدينة القدس.وفي السياق قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن "القوات الإسرائيلية منعت الأطقم الطبية من الدخول إلى المسجد الأقصى لنقل المصابين".وأصيب ثلاثة فلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت باحات الأقصى وحاصرت المصلين داخل المصلى القبلي، وفق مراسل "سبوتنيك".وأفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة عدد من المعتكفين، حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية عيادة المسجد، وسط أنباء عن إصابة خطيرة بالرأس جراء إطلاق جنود إسرائيليين للرصاص المطاطي.وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت عشرات الأشخاص ممن تحصنوا داخل المسجد، كما أشارت إلى إصابة شرطي بعد رشقه بالحجارة في الأقصى.

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