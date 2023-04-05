https://sputnikarabic.ae/20230405/الإمارات-تدين-اقتحام-الشرطة-الإسرائيلية-للمسجد-الأقصى-صحيفة-عبرية-بيان-متأخر-لإرضاء-الطرفين-1075573610.html

الإمارات تدين اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى

الإمارات تدين اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى

أدانت الإمارات، مساء اليوم الأربعاء، اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمصلى القبلي بالمسجد الأقصى الليلة الماضية، وذلك بعد إدانات عريية ودولية واسعة. 05.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-05T19:18+0000

2023-04-05T19:18+0000

2023-04-05T19:19+0000

أخبار العالم الآن

العالم العربي

أخبار الإمارات العربية المتحدة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/1f/1049997847_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_47065e0a78463eb092ded723c9cef465.jpg

وقالت الخارجية الإماراتية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (وام): "أدانت دولة الإمارات بشدة اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين واعتقال عدد منهم".وأضافت: "جددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه".كما أكدت الوزارة "على عدم تحصن المصلين بالمسجد أو العبث بالأسلحة والمفرقعات داخل دور العبادة".وشددت "على أهمية احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى".ودعت الخارجية الإماراتية السلطات الإسرائيلية "إلى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدة رفض دولة الإمارات لكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والتي تهدد بالمزيد من التصعيد".من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية معلقة على بيان الإدانة الإماراتي: "جاءت رسالة التنديد الإماراتية متأخرة بشكل ملحوظ وواضح، وأشارت إلى الاستفزازات التي قام بها المشاغبون المتحصنون في المسجد الأقصى، ربما بقصد إرضاء الطرفين".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أدانت دول عربية بينها تونس والمغرب والجزائر وسلطنة عمان والسعودية ومصر وقطر والأردن والكويت ولبنان اقتحام إسرائيل المسجد الأقصى.كما أدانت تركيا وكندا والأمم المتحدة الاقتحام الذي شهد الاعتداء على المصلين داخل المصلى القبلي الليلة الماضية.والليلة الماضية، اقتحمت قوات من الشرطة الإسرائيلية المصلى القبلي بالمسجد الأقصى، واعتدت على عشرات المصلين الذين اعتكفوا داخله، واعتقلت ما يزيد على 400 فلسطيني.وأظهرت لقطات بثها ناشطون ووسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية عناصر الشرطة وهي تقوم بضرب المصلين بأعقاب البنادق والهروات، وإطلاق قنابل الصوت داخل المصلى بعد قطع التيار الكهربائي لإجبارهم على الخروج.وكان مئات الفلسطينيين قد تحصنوا في المصلى القبلي مساء الثلاثاء، على خلفية مخاوف من اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى والقيام بذبح قرابين عيد الفصح، اليوم الأربعاء.

https://sputnikarabic.ae/20230405/المغرب-وعمان-يدينان-الاقتحام-الإسرائيلي-للأقصى-انتهاك-صارخ-للقانون-الدولي-1075568032.html

https://sputnikarabic.ae/20230405/رئيس-الوزراء-الكندي-قلقون-للغاية-من-العنف-في-المسجد-الأقصى-وندعو-الحكومة-الإسرائيلية-لتغيير-نهجها-1075570588.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم