https://sputnikarabic.ae/20230405/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-الإبقاء-في-حالة-تأهب-وجاهزية-على-كافة-الجبهات-والساحات-1075537284.html
الجيش الإسرائيلي يعلن الإبقاء في حالة تأهب وجاهزية على كافة الجبهات والساحات
الجيش الإسرائيلي يعلن الإبقاء في حالة تأهب وجاهزية على كافة الجبهات والساحات
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي إن قوات الجيش تبقى في حالة تأهب وجاهزية على كافة الجبهات والساحات عشية عيد الفصح اليهودي. 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T06:51+0000
2023-04-05T06:51+0000
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وكتب أدرعي عبر حسابه على توتير، اليوم الأربعاء، "قوات الجيش تبقى في حالة تأهب وجاهزية على كافة الجبهات والساحات عشية عيد الفصح اليهودي".وأضاف: "الجيش ردّ وسيردّ بقوة على أي اعتداء ينطلق من قطاع غزة وعززنا التواجد والانتشار على الطرقات في الضفة الغربية".واقتحم جنود إسرائيليون المسجد الأقصى فجر اليوم، وقاموا بالاعتداء بشكل وحشي على المعتكفين. وأسفر الاقتحام عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين المعتكفين وسط حالة من التوتر الشديد في مدينة القدس.وفي السياق قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن "القوات الإسرائيلية منعت الأطقم الطبية من الدخول إلى المسجد الأقصى لانتشال المصابين".وأصيب ثلاثة فلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت باحات الأقصى وحاصرت المصلين داخل المصلى القبلي، وفق مراسل "سبوتنيك".وأفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة عدد من المعتكفين، حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية عيادة المسجد، وسط أنباء عن إصابة خطيرة بالرأس جراء إطلاق جنود إسرائيليين للرصاص المطاطي.وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت عشرات الأشخاص ممن تحصنوا داخل المسجد، كما أشارت إلى إصابة شرطي بعد رشقه بالحجارة في الأقصى.
https://sputnikarabic.ae/20230403/الرئاسة-الفلسطينية-تحذر-إسرائيل-من-إجراءاتها-التصعيدية-في-القدس-1075484552.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
الجيش الإسرائيلي يعلن الإبقاء في حالة تأهب وجاهزية على كافة الجبهات والساحات
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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي إن قوات الجيش تبقى في حالة تأهب وجاهزية على كافة الجبهات والساحات عشية عيد الفصح اليهودي.
وكتب أدرعي عبر حسابه على توتير، اليوم الأربعاء، "قوات الجيش تبقى في حالة تأهب وجاهزية على كافة الجبهات والساحات
عشية عيد الفصح اليهودي".
وأضاف: "الجيش ردّ وسيردّ بقوة على أي اعتداء ينطلق من قطاع غزة وعززنا التواجد والانتشار على الطرقات في الضفة الغربية".
واقتحم جنود إسرائيليون المسجد الأقصى
فجر اليوم، وقاموا بالاعتداء بشكل وحشي على المعتكفين. وأسفر الاقتحام عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين المعتكفين وسط حالة من التوتر الشديد في مدينة القدس.
وفي السياق قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن "القوات الإسرائيلية منعت الأطقم الطبية من الدخول إلى المسجد الأقصى لانتشال المصابين".
وأصيب ثلاثة فلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات
مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت باحات الأقصى وحاصرت المصلين داخل المصلى القبلي، وفق مراسل "سبوتنيك".
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة عدد من المعتكفين، حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية عيادة المسجد، وسط أنباء عن إصابة خطيرة بالرأس جراء إطلاق جنود إسرائيليين للرصاص المطاطي.
وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت عشرات الأشخاص ممن تحصنوا داخل المسجد، كما أشارت إلى إصابة شرطي بعد رشقه بالحجارة في الأقصى.