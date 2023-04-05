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الكويت تستنكر اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى
الكويت تستنكر اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى
دانت الكويت اقتحام القوات الإسرائيلية لباحات المسجد الأقصى وقيامها باعتقال عدد من الفلسطينيين المعتكفين داخل المسجد. 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T14:45+0000
2023-04-05T14:45+0000
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جاء ذلك بيان للخارجية الكويتية قالت فيه إن "دولة الكويت تدين وتستنكر الاقتحام السافر، الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى الشريف"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الأربعاء.وتابعت الخارجية الكويتية: "نستنكر الاعتداء على المصلين المعتكفين داخل المسجد والقيام باعتقال عدد من الفلسطينيين".وأوضحت الوزارة أن دولة الكويت ترفض رفضا قاطعا هذا الاعتداء الآثم، مشيرة إلى أنه يمثل تصعيدا خطيرا ويعد انتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.وأكدت الكويت أنها تدعو مجلس الأمن الدولي إلى سرعة التحرك لحفظ الأمن والسلم الدوليين، كما تدعو المجتمع الدولي بأسره إلى اتخاذ خطوات فعالة لمنع انتهاكات إسرائيل الاستفزازية المتكررة.ولفتت إلى ضرورة حماية الأماكن المقدسة وتوفير حماية كاملة لمصلى المسجد الأقصى ومقدسات المسلمين.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين على خلفية التطورات التي يشهدها المسجد الأقصى.واقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلية الحرم القدسي الشريف، يوم أمس، وقامت بالاعتداء عليه وعلى المتواجدين فيه.
https://sputnikarabic.ae/20230405/مصر-تدين-بأشد-العبارات-اقتحام-الشرطة-الإسرائيلية-للمسجد-الأقصى-1075533786.html
https://sputnikarabic.ae/20230405/الأردن-يدعو-إلى-عقد-اجتماع-طارئ-بالجامعة-العربية-على-خلفية-اقتحام-القوات-الإسرائيلية-المسجد-الأقصى-1075551758.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, القدس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, القدس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الكويت تستنكر اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

14:45 GMT 05.04.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIاقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين
اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
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دانت الكويت اقتحام القوات الإسرائيلية لباحات المسجد الأقصى وقيامها باعتقال عدد من الفلسطينيين المعتكفين داخل المسجد.
جاء ذلك بيان للخارجية الكويتية قالت فيه إن "دولة الكويت تدين وتستنكر الاقتحام السافر، الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى الشريف"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الأربعاء.
قوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
مصر تدين بأشد العبارات اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى
04:45 GMT
وتابعت الخارجية الكويتية: "نستنكر الاعتداء على المصلين المعتكفين داخل المسجد والقيام باعتقال عدد من الفلسطينيين".
وأوضحت الوزارة أن دولة الكويت ترفض رفضا قاطعا هذا الاعتداء الآثم، مشيرة إلى أنه يمثل تصعيدا خطيرا ويعد انتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.
وأكدت الكويت أنها تدعو مجلس الأمن الدولي إلى سرعة التحرك لحفظ الأمن والسلم الدوليين، كما تدعو المجتمع الدولي بأسره إلى اتخاذ خطوات فعالة لمنع انتهاكات إسرائيل الاستفزازية المتكررة.
نظرة عامة على اجتماع وزراء خارجية جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة في 6 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
الأردن يدعو إلى عقد اجتماع طارئ بالجامعة العربية على خلفية اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
10:45 GMT
ولفتت إلى ضرورة حماية الأماكن المقدسة وتوفير حماية كاملة لمصلى المسجد الأقصى ومقدسات المسلمين.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين على خلفية التطورات التي يشهدها المسجد الأقصى.
واقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلية الحرم القدسي الشريف، يوم أمس، وقامت بالاعتداء عليه وعلى المتواجدين فيه.
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