https://sputnikarabic.ae/20230406/إعلام-إدارة-بايدن-تحقق-في-تسريب-خطط-الحرب-السرية-في-أوكرانيا-1075624781.html
إعلام: إدارة بايدن تحقق في تسريب خطط الحرب السرية في أوكرانيا
إعلام: إدارة بايدن تحقق في تسريب خطط الحرب السرية في أوكرانيا
تحقق إدارة بايدن في تسريب خطط الحرب السرية التي كانت تخطط الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو للجيش الأوكراني قبل هجومه المضاد في ربيع هذا العام ضد القوات... 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T23:11+0000
2023-04-06T23:11+0000
2023-04-06T23:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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واشنطن - سبوتنيك. وحسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلاً عن مسؤولين كبار في إدارة الولايات المتحدة، يوم الخميس، أن الوثائق تم تسريبها على تويتر وتلغرام وتمثل انتهاكاً كبيراً لمعلومات الاستخبارات الأمريكية.وأفاد التقرير أن الوثيقة تحتوي على معلومات عن توقعات تسليم الأسلحة، وتقديرات لعدد القتلى الأوكرانيين والروس في الصراع، وتقديرات قوة القوات، ولكنها لا تحتوي على خطط معركة محددة.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230406/الدفاع-الروسية-مقتل-أكثر-من-140-عسكريا-أوكرانيا-على-محور-دونيتسك--1075616656.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
إعلام: إدارة بايدن تحقق في تسريب خطط الحرب السرية في أوكرانيا
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تحقق إدارة بايدن في تسريب خطط الحرب السرية التي كانت تخطط الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو للجيش الأوكراني قبل هجومه المضاد في ربيع هذا العام ضد القوات الروسية.
واشنطن - سبوتنيك
. وحسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلاً عن مسؤولين كبار في إدارة الولايات المتحدة، يوم الخميس، أن الوثائق تم تسريبها على تويتر وتلغرام وتمثل انتهاكاً كبيراً لمعلومات الاستخبارات الأمريكية.
وأفاد التقرير أن الوثيقة تحتوي على معلومات عن توقعات تسليم الأسلحة، وتقديرات لعدد القتلى الأوكرانيين والروس في الصراع، وتقديرات قوة القوات، ولكنها لا تحتوي على خطط معركة محددة.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.