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دوي صفارات الإنذار في منطقة غلاف غزة بعد رصد رشقات صاروخية من القطاع
Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230406/إعلام-إدارة-بايدن-تحقق-في-تسريب-خطط-الحرب-السرية-في-أوكرانيا-1075624781.html
إعلام: إدارة بايدن تحقق في تسريب خطط الحرب السرية في أوكرانيا
إعلام: إدارة بايدن تحقق في تسريب خطط الحرب السرية في أوكرانيا
تحقق إدارة بايدن في تسريب خطط الحرب السرية التي كانت تخطط الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو للجيش الأوكراني قبل هجومه المضاد في ربيع هذا العام ضد القوات... 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T23:11+0000
2023-04-06T23:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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واشنطن - سبوتنيك. وحسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلاً عن مسؤولين كبار في إدارة الولايات المتحدة، يوم الخميس، أن الوثائق تم تسريبها على تويتر وتلغرام وتمثل انتهاكاً كبيراً لمعلومات الاستخبارات الأمريكية.وأفاد التقرير أن الوثيقة تحتوي على معلومات عن توقعات تسليم الأسلحة، وتقديرات لعدد القتلى الأوكرانيين والروس في الصراع، وتقديرات قوة القوات، ولكنها لا تحتوي على خطط معركة محددة.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230406/الدفاع-الروسية-مقتل-أكثر-من-140-عسكريا-أوكرانيا-على-محور-دونيتسك--1075616656.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

إعلام: إدارة بايدن تحقق في تسريب خطط الحرب السرية في أوكرانيا

23:11 GMT 06.04.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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تحقق إدارة بايدن في تسريب خطط الحرب السرية التي كانت تخطط الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو للجيش الأوكراني قبل هجومه المضاد في ربيع هذا العام ضد القوات الروسية.
واشنطن - سبوتنيك. وحسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلاً عن مسؤولين كبار في إدارة الولايات المتحدة، يوم الخميس، أن الوثائق تم تسريبها على تويتر وتلغرام وتمثل انتهاكاً كبيراً لمعلومات الاستخبارات الأمريكية.
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 140 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك
16:51 GMT
وأفاد التقرير أن الوثيقة تحتوي على معلومات عن توقعات تسليم الأسلحة، وتقديرات لعدد القتلى الأوكرانيين والروس في الصراع، وتقديرات قوة القوات، ولكنها لا تحتوي على خطط معركة محددة.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:31 GMT
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