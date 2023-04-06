https://sputnikarabic.ae/20230406/الطيران-الإسرائيلي-يشن-هجوما-جويا-في-جنوب-غزة-فيديو-1075623114.html

الجيش الإسرائيلي: بدأنا بمهاجمة قطاع غزة... فيديو

الجيش الإسرائيلي: بدأنا بمهاجمة قطاع غزة... فيديو

بدأ الطيران التابع للقوات الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس في تنفيذ هجوم جوي في قطاع غزة. 06.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-06T21:23+0000

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إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

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أعلنت عن ذلك هيئة البث الإسرائيلي "راديو كان"، التي أشارت إلى أن الهجوم الجوي يأتي ردا على الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له إسرائيل، اليوم الخميس.كما ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على "تويتر"، أن قوات جيش الدفاع تشن الآن غارات في قطاع غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه ينفذ غارات جوية في قطاع غزة، في أعقاب الهجمات الصاروخية التي تزعم أن حركة "حماس" الفلسطينية شنتها من لبنان تجاه إسرائيل، اليوم الخميس، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأضاف الجيش الإسرائيلي وفقا للصحيفة، أنه سيقدم المزيد من التفاصيل حول الضربات في وقت لاحق.يأتي هذا بعد أن وقعت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مدينة أم الفحم، مساء اليوم الخميس.وكان، إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أكد اليوم الخميس، إن "الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام العدوان الغاشم للاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى".وأضاف هنية: "ندين العدوان الصهيوني المتواصل على المسجد الأقصى، ونعتبره جريمة غير مسبوقة وعدوانا على أمتنا الإسلامية ومقدساتها".وحمّل هنية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عما يجري من عدوان على المسجد الأقصى، لافتا إلى أن "الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا العدوان الغاشم".كما شدد على مواصلة طريق المقاومة والدفاع عن المسجد الأقصى بكل الوسائل المتاحة، مؤكدا أنه لن يسمح لإسرائيل تنفيذ مخططاتها في تهويد القدس وتقسيم المسجد الأقصى.وفي وقت سابق اليوم، حملت إسرائيل، حركة "حماس" المسؤولية عن إطلاق القذائف الصاروخية، من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، اليوم، رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل إسرائيل.وكان المسجد الأقصى شهد قبل يومين، اقتحام القوات الإسرائيلية له، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.وعقب هذه الأحداث، أطلق فلسطينيون 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة، صوب المدن والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.وردا على ذلك، قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، عدة مواقع للفصائل الفلسطينية، في جنوب ووسط قطاع غزة؛ دون وقوع إصابات.

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