https://sputnikarabic.ae/20230406/حزب-عراقي-لـسبوتنيك-أمريكا-تتراجع-استراتيجيا-على-مستوى-العالم-لصالح-التعددية-القطبية-1075617191.html
حزب عراقي لـ"سبوتنيك": أمريكا تتراجع استراتيجيا على مستوى العالم لصالح التعددية القطبية
حزب عراقي لـ"سبوتنيك": أمريكا تتراجع استراتيجيا على مستوى العالم لصالح التعددية القطبية
أكد الأمين العام للحزب الطليعي الاشتراكي الناصري بالعراق، الدكتور عبد الستار الجميلي، اليوم الخميس، أن أمريكا اقتنعت بعد 20 عاما بفشل مشروع احتلال العراق،... 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T17:24+0000
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2023-04-06T17:24+0000
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وقال في اتصال مع "سبوتنيك": "تمّت ترجمة الفشل بصورة علنية مؤخرا، بعد موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على إلغاء تفويضي الحرب في العراق الممنوحين للبنتاغون عام 1991 و2002، هذا القرار يعني أن الاحتلال الأمريكي اقتنع أخيرا بفشل مشروع احتلاله للعراق، ليجعل منه نموذجا لاحتلال دول عربية أخرى، بهدف فرض الرؤية والديمقراطية الأحادية الأمريكية المغلقة، وغيرها من الشعارات الزائفة التي أنتجت نظاما هجينا قائم على ثلاثية الاستبداد الطائفي والعنصري والفساد والتبعية، والصراع على ثلاثية أخرى هي السلطة والغنيمة والإقصاء".وأضاف الجميلي: "في حال إقرار النواب الأمريكي أيضا بإلغاء تلك التفويضات والسير في طريق التطبيق، فإن أي عمل مسلح تقوم به قوات الاحتلال الأمريكي في العراق يعتبر بموجب هذا القرار غير شرعي، رغم أن الاحتلال وعملياته هي من حيث الأصل غير مشروعة بموجب القوانين الدولية والإنسانية والوطنية".وأشار أمين الحزب الطليعي إلى أن:وأوضح الجميلي أن "موافقة مجلس الشيوخ أولا على إلغاء تفويضات الحرب في العراق، أعتقد أن السياق القانوني في أمريكا هو أن القوانين والقرارات تُعرض أولا على مجلس النواب، ومن ثم تُعرض على مجلس الشيوخ، وإذا ما انفرد مجلس الشيوخ في هذا القرار دون التشاور مع مجلس النواب، فهذا يعني أن أمريكا انقسمت فعليا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وبالتالي الاتجاه نحو سلطتين وحكومتين كمدخل للحرب الأهلية الأمريكية المحتملة".وحول انعكاسات هذا القرار على الوضع العام في العراق، فإن "القرار يعني انتهاء الاتفاقية الأمنية بين أمريكا والعراق، ما يفتح المجال لتحريك أطراف دولية وإقليمية بما فيها أمريكا أدواتها الإرهابية والسياسية لفرض أمر واقع في صراع مكشوف على ما تبقى من ظل دولة أنهكتها الحروب والاحتلال والتموضع والطائفية والاستبداد والفساد، الأمر الذي يلقي على عاتق القوى الوطنية توحيد المواقف والإمساك بزمام المبادأة للعودة بالعراق إلى انتمائه العربي الأصيل ودوره الإقليمي والدولي"، بحسب الجميلي.وأقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي، منذ أيام، مشروع قانون لإلغاء تفويضي استخدام القوة العسكرية لعامي 1991 و2002 ضد العراق، وإرسال القانون إلى مجلس النواب قبل الموافقة النهائية عليه من قبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن.ووفق نتائج التصويت، فقد أيّد مشروع القانون 66 عضوا مقابل رفض 30.وسمح تفويض 1991 بتدخل أمريكا عسكريا في حرب الخليج، فيما سمح تفويض 2002 للقوات المسلحة الأمريكية بغزو العراق للإطاحة بنظام الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين.ويقول المؤيدون إن الإلغاء ضروري لمنع الانتهاكات في المستقبل، ولتعزيز عملية جعل العراق شريكا استراتيجيا لأمريكا، بينما يقول المعارضون إن الإلغاء قد يظهر ضعفا لأن الولايات المتحدة لا تزال تواجه صراعا في الشرق الأوسط.وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق من شهر مارس/ آذار الماضي، أن إدارة بايدن تدعم إلغاء التفويضين.وحلت في الشهر الماضي، الذكرى الـ20 لغزو أمريكا للعراق عام 2003.وبذلك سينهي "الشيوخ الأمريكي" تفويضا استمر لأكثر من 20 عاما لرؤساء أمريكا لاستخدام القوة في العراق، ويعيد سلطات إعلان الحرب إلى الكونغرس.
https://sputnikarabic.ae/20230329/مجلس-الشيوخ-الأمريكي-ينهي-تفويض-البنتاغون-لاستخدام-القوة-العسكرية-في-العراق-1075301273.html
https://sputnikarabic.ae/20230330/برلماني-عراقي-موافقة-الشيوخ-الأمريكي-على-إلغاء-تفويض-استخدام-القوة-بالعراق-تدعم-الاستقرار-1075328285.html
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حصري, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
حصري, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
حزب عراقي لـ"سبوتنيك": أمريكا تتراجع استراتيجيا على مستوى العالم لصالح التعددية القطبية
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أكد الأمين العام للحزب الطليعي الاشتراكي الناصري بالعراق، الدكتور عبد الستار الجميلي، اليوم الخميس، أن أمريكا اقتنعت بعد 20 عاما بفشل مشروع احتلال العراق، وجعله نموذجا لفرض هيمنتها على دول عربية أخرى.
وقال في اتصال مع "سبوتنيك": "تمّت ترجمة الفشل بصورة علنية مؤخرا، بعد موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على إلغاء تفويضي الحرب في العراق الممنوحين للبنتاغون
عام 1991 و2002، هذا القرار يعني أن الاحتلال الأمريكي اقتنع أخيرا بفشل مشروع احتلاله للعراق، ليجعل منه نموذجا لاحتلال دول عربية أخرى، بهدف فرض الرؤية والديمقراطية الأحادية الأمريكية المغلقة، وغيرها من الشعارات الزائفة التي أنتجت نظاما هجينا قائم على ثلاثية الاستبداد الطائفي والعنصري والفساد والتبعية، والصراع على ثلاثية أخرى هي السلطة والغنيمة والإقصاء".
وأضاف الجميلي: "في حال إقرار النواب الأمريكي أيضا بإلغاء تلك التفويضات والسير في طريق التطبيق، فإن أي عمل مسلح تقوم به قوات الاحتلال الأمريكي في العراق يعتبر بموجب هذا القرار غير شرعي، رغم أن الاحتلال وعملياته هي من حيث الأصل غير مشروعة بموجب القوانين الدولية والإنسانية والوطنية".
وأشار أمين الحزب الطليعي إلى أن:
"أمريكا بدأت بالفعل في التراجع الاستراتيجي ليس في العراق والوطن العربي، بل وفي المنطقة والعالم بشكل كامل، لذلك تحاول الإدارة الأمريكية تحسين موقفها المتراجع وصورتها العدوانية إزاء المتغيّر باتجاه التعددية القطبية، التي بدأت تتشكل بشكل متسارع بتأثير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ضد الهيمنة الأمريكية، والآلية العسكرية المتآكلة لحلف شمال الأطلسي "الناتو".
وأوضح الجميلي أن "موافقة مجلس الشيوخ أولا على إلغاء تفويضات الحرب في العراق، أعتقد أن السياق القانوني في أمريكا هو أن القوانين والقرارات تُعرض أولا على مجلس النواب، ومن ثم تُعرض على مجلس الشيوخ، وإذا ما انفرد مجلس الشيوخ في هذا القرار دون التشاور مع مجلس النواب، فهذا يعني أن أمريكا انقسمت فعليا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وبالتالي الاتجاه نحو سلطتين وحكومتين كمدخل للحرب الأهلية الأمريكية المحتملة".
وحول انعكاسات هذا القرار على الوضع العام في العراق، فإن "القرار يعني انتهاء الاتفاقية الأمنية بين أمريكا والعراق، ما يفتح المجال لتحريك أطراف دولية وإقليمية بما فيها أمريكا أدواتها الإرهابية والسياسية لفرض أمر واقع في صراع مكشوف على ما تبقى من ظل دولة أنهكتها الحروب والاحتلال والتموضع والطائفية والاستبداد والفساد، الأمر الذي يلقي على عاتق القوى الوطنية توحيد المواقف والإمساك بزمام المبادأة للعودة بالعراق إلى انتمائه العربي الأصيل ودوره الإقليمي والدولي"، بحسب الجميلي.
وأقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي، منذ أيام، مشروع قانون لإلغاء تفويضي استخدام القوة العسكرية لعامي 1991 و2002 ضد العراق، وإرسال القانون إلى مجلس النواب قبل الموافقة النهائية عليه من قبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن.
ووفق نتائج التصويت، فقد أيّد مشروع القانون 66 عضوا مقابل رفض 30.
وسمح تفويض 1991 بتدخل أمريكا عسكريا في حرب الخليج، فيما سمح تفويض 2002 للقوات المسلحة الأمريكية بغزو العراق للإطاحة بنظام الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين.
ويقول المؤيدون إن الإلغاء ضروري لمنع الانتهاكات في المستقبل، ولتعزيز عملية جعل العراق شريكا استراتيجيا لأمريكا، بينما يقول المعارضون إن الإلغاء قد يظهر ضعفا لأن الولايات المتحدة لا تزال تواجه صراعا في الشرق الأوسط.
وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق من شهر مارس/ آذار الماضي، أن إدارة بايدن تدعم إلغاء التفويضين.
وحلت في الشهر الماضي، الذكرى الـ20 لغزو أمريكا للعراق
عام 2003.
وبذلك سينهي "الشيوخ الأمريكي" تفويضا استمر لأكثر من 20 عاما لرؤساء أمريكا لاستخدام القوة في العراق، ويعيد سلطات إعلان الحرب إلى الكونغرس.