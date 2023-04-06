https://sputnikarabic.ae/20230406/رئيس-وفد-المكتب-الدولي-للمعارض-كوريا-الجنوبية-لديها-جميع-ما-يلزم-لاستضافة-إكسبو-2030-1075608249.html
رئيس وفد المكتب الدولي للمعارض: كوريا الجنوبية لديها جميع ما يلزم لاستضافة "إكسبو 2030"
رئيس وفد المكتب الدولي للمعارض: كوريا الجنوبية لديها جميع ما يلزم لاستضافة "إكسبو 2030"
قال باتريك سبيشت، رئيس وفد المكتب الدولي للمعارض إن مدينة بوسان الكورية الجنوبية لديها جميع ما يلزم لاستضافة معرض "إكسبو 2030" العالمي. 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T13:55+0000
2023-04-06T13:55+0000
2023-04-06T13:55+0000
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جاء تصريحات سبيشت، في مؤتمر صحفي إثر الزيارة التي قام بها على رأس وفد المكتب الدولي للمعارض إلى مدينة بوسان، المرشحة لاستضافة معرض "إكسبو 2030"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الخميس.وتابع رئيس وفد المكتب الدولي: "الوفد تمتع بتجربة جيدة خلال زيارته للمدينة"، مشيرا إلى أن الهدف من التفتيش هو التحقق من قدرة بوسان على استضافة الحدث العالمي من الناحيتين اللوجستية والمالية، إضافة إلى التأكد من وجود دعم سياسي كاف لتنظيم المعرض.ورشحت كوريا الجنوبية مدينة بوسان لاستضافة "إكسبو 2030"، التي يزورها وفد المكتب الدولي للمعارض خلال الفترة من 2 إلى 7 أبريل/ نيسان الجاري.وتتنافس كوريا الجنوبية على استضافة معرض "إكسبو 2030" مع السعودية وإيطاليا وأوكرانيا، بينما سيتم اختيار الدولة الفائزة بالاستضافة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بعد التصويت عليه.
https://sputnikarabic.ae/20230405/كوريا-الجنوبية-تروج-لاستضافة-إكسبو-2030-بـ-15-ألف-شاشة-تلفزيونية-1075553181.html
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العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, السعودية, إيطاليا
العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, السعودية, إيطاليا
رئيس وفد المكتب الدولي للمعارض: كوريا الجنوبية لديها جميع ما يلزم لاستضافة "إكسبو 2030"
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قال باتريك سبيشت، رئيس وفد المكتب الدولي للمعارض إن مدينة بوسان الكورية الجنوبية لديها جميع ما يلزم لاستضافة معرض "إكسبو 2030" العالمي.