https://sputnikarabic.ae/20230407/الجيش-الإسرائيلي-يستهدف-سلاحا-ثقيلا-استخدم-في-إطلاق-أعيرة-نارية-نحو-غلاف-غزة-1075625913.html

الجيش الإسرائيلي يستهدف سلاحا ثقيلا استخدم في إطلاق أعيرة نارية نحو غلاف غزة

الجيش الإسرائيلي يستهدف سلاحا ثقيلا استخدم في إطلاق أعيرة نارية نحو غلاف غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، استهداف بطائرة مسيرة، سلاح ثقيل استخدم في إطلاق أعيرة نارية نحو طائرات الجيش وغلاف غزة. 07.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-07T01:05+0000

2023-04-07T01:05+0000

2023-04-07T01:05+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

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القدس - سبوتنيك. وقال متحدث الجيش الإسرائيلي، في بيان، اليوم الجمعة، إنه "هاجم الجيش الليلة بطائرة مسيرة، سلاح ثقيل أطلقت منه أعيرة نارية نحو طائرات الجيش ونحو الغلاف".وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن "طائرة إسرائيلية قصفت موقعا للفصائل الفلسطينية في مخيم البريج وسط قطاع غزة".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الخميس، رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل إسرائيل.حملت إسرائيل، حركة "حماس" المسؤولية عن إطلاق القذائف الصاروخية، من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية.ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى، قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.وعقب هذه الأحداث، أطلق فلسطينيون 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة، صوب المدن والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.وردا على ذلك، قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، عدة مواقع للفصائل الفلسطينية، في جنوب ووسط قطاع غزة؛ دون وقوع إصابات.

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سبوتنيك عربي

العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل