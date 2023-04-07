https://sputnikarabic.ae/20230407/الجيش-الإسرائيلي-يستهدف-سلاحا-ثقيلا-استخدم-في-إطلاق-أعيرة-نارية-نحو-غلاف-غزة-1075625913.html
الجيش الإسرائيلي يستهدف سلاحا ثقيلا استخدم في إطلاق أعيرة نارية نحو غلاف غزة
الجيش الإسرائيلي يستهدف سلاحا ثقيلا استخدم في إطلاق أعيرة نارية نحو غلاف غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، استهداف بطائرة مسيرة، سلاح ثقيل استخدم في إطلاق أعيرة نارية نحو طائرات الجيش وغلاف غزة. 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T01:05+0000
2023-04-07T01:05+0000
2023-04-07T01:05+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103778/37/1037783742_0:0:4608:2592_1920x0_80_0_0_4e288fa8de85a139e3e3b84677ac51f1.jpg
القدس - سبوتنيك. وقال متحدث الجيش الإسرائيلي، في بيان، اليوم الجمعة، إنه "هاجم الجيش الليلة بطائرة مسيرة، سلاح ثقيل أطلقت منه أعيرة نارية نحو طائرات الجيش ونحو الغلاف".وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن "طائرة إسرائيلية قصفت موقعا للفصائل الفلسطينية في مخيم البريج وسط قطاع غزة".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الخميس، رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل إسرائيل.حملت إسرائيل، حركة "حماس" المسؤولية عن إطلاق القذائف الصاروخية، من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية.ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى، قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.وعقب هذه الأحداث، أطلق فلسطينيون 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة، صوب المدن والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.وردا على ذلك، قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، عدة مواقع للفصائل الفلسطينية، في جنوب ووسط قطاع غزة؛ دون وقوع إصابات.
https://sputnikarabic.ae/20230406/نتنياهو-رد-إسرائيل-من-الليلة-وبعدها-سيكلف-أعدائنا-ثمنا-باهظا-1075624547.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
الجيش الإسرائيلي يستهدف سلاحا ثقيلا استخدم في إطلاق أعيرة نارية نحو غلاف غزة
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أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، استهداف بطائرة مسيرة، سلاح ثقيل استخدم في إطلاق أعيرة نارية نحو طائرات الجيش وغلاف غزة.
القدس - سبوتنيك
. وقال متحدث الجيش الإسرائيلي، في بيان، اليوم الجمعة، إنه "هاجم الجيش الليلة بطائرة مسيرة، سلاح ثقيل أطلقت منه أعيرة نارية نحو طائرات الجيش ونحو الغلاف".
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن "طائرة إسرائيلية قصفت موقعا للفصائل الفلسطينية في مخيم البريج وسط قطاع غزة".
وكان الجيش الإسرائيلي
قد أعلن، الخميس، رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل إسرائيل.
حملت إسرائيل، حركة "حماس" المسؤولية عن إطلاق القذائف الصاروخية، من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية.
ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى
، قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.
وعقب هذه الأحداث، أطلق فلسطينيون 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة، صوب المدن والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.
وردا على ذلك، قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، عدة مواقع للفصائل الفلسطينية، في جنوب ووسط قطاع غزة؛ دون وقوع إصابات.