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https://sputnikarabic.ae/20230407/الجيش-الإسرائيلي-يقصف-مجددا-أهدافا-في-قطاع-غزة-1075626249.html
الجيش الإسرائيلي يقصف مجددا أهدافا في قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يقصف مجددا أهدافا في قطاع غزة
أفاد مراسل "سبوتنيك"، فجر اليوم الجمعة، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف موقعين للفصائل الفلسطينية شرق وجنوب غزة. 07.04.2023, سبوتنيك عربي
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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

الجيش الإسرائيلي يقصف مجددا أهدافا في قطاع غزة

01:32 GMT 07.04.2023 (تم التحديث: 02:08 GMT 07.04.2023)
© AFP 2023 / SAID KHATIBقصف إسرائيلي على غزة
قصف إسرائيلي على غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
© AFP 2023 / SAID KHATIB
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أفاد مراسل "سبوتنيك"، فجر اليوم الجمعة، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف موقعين للفصائل الفلسطينية شرق وجنوب غزة.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 17:31 GMT
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