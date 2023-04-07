https://sputnikarabic.ae/20230407/الجيش-الإسرائيلي-يقصف-مجددا-أهدافا-في-قطاع-غزة-1075626249.html
الجيش الإسرائيلي يقصف مجددا أهدافا في قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يقصف مجددا أهدافا في قطاع غزة
أفاد مراسل "سبوتنيك"، فجر اليوم الجمعة، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف موقعين للفصائل الفلسطينية شرق وجنوب غزة. 07.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-07T01:32+0000
2023-04-07T01:32+0000
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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
الجيش الإسرائيلي يقصف مجددا أهدافا في قطاع غزة
01:32 GMT 07.04.2023 (تم التحديث: 02:08 GMT 07.04.2023) تابعنا عبر
أفاد مراسل "سبوتنيك"، فجر اليوم الجمعة، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف موقعين للفصائل الفلسطينية شرق وجنوب غزة.