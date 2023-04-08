https://sputnikarabic.ae/20230408/الأهلي-يرفع-أزمته-مع-الهلال-السوداني-إلى-الـكاف-ومؤسسات-الدولة-المصرية-1075694732.html
الأهلي يرفع أزمته مع الهلال السوداني إلى الـ"كاف" ومؤسسات الدولة المصرية
الأهلي يرفع أزمته مع الهلال السوداني إلى الـ"كاف" ومؤسسات الدولة المصرية
أعلن النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، اليوم السبت، رفع أمر أزمته الأخيرة مع نادي الهلال السوداني إلى مؤسسات الدولة المصرية، وللاتحاد الأفريقي لكرة... 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T21:06+0000
2023-04-08T21:06+0000
2023-04-08T21:06+0000
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ونشر النادي الأهلي، مساء اليوم السبت، بيانا رسميا، أكد من خلاله أن رفعه لأمر تلك الأزمة إلى الحكومة المصرية والكاف يأتي حرصا منه على العلاقات التاريخية الوطيدة بين الشعبين الشقيقين، المصري والسوداني.وأوضح النادي الأهلي المصري أن بيانه الرسمي يأتي ردا على تناول بعض وسائل الإعلام لمعلومات غير صحيحة.وبدوره، أشار الموقع الإلكتروني يلا كورة، أن إدارة الأهلي المصري استقرت بشكل نهائي على تقديم شكوى ضد النادي الهلال السوداني رغم ما تعتز به من علاقات تاريخية بين الناديين.ونقل عن مصدر أن الأهلي أحال الأمر للجنة القانونية والتي أعدت بدورها مذكرة كاملة سوف يتم مناقشتها وإرسالها خلال ساعات إلى الكاف، تتضمن التجاوزات التي حدثت من لاعبي الهلال السوداني عقب نهاية المباراة التي جرت بين الفريقين، السبت الماضي، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة وصعوده إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.ويشار إلى أن المباراة التي وقعت بعدها تلك التجاوزات كانت حاسمة بالنسبة للفريقين، حيث تمكن الأهلي من إحراز ثلاثية نظيفة، تمكن من خلالها من حجز البطاقة الأخيرة للأندية الصاعدة لدور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.
https://sputnikarabic.ae/20230401/بثلاثية-نظيفة-الأهلي-المصري-يتخطى-الهلال-السوداني-ويصعد-إلى-ربع-نهائي-دوري-الأبطال-فيديو-1075419208.html
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النادي الاهلي, مصر, بطولة أفريقيا أبطال الدوري, أخبار السودان اليوم, كاف
النادي الاهلي, مصر, بطولة أفريقيا أبطال الدوري, أخبار السودان اليوم, كاف
الأهلي يرفع أزمته مع الهلال السوداني إلى الـ"كاف" ومؤسسات الدولة المصرية
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أعلن النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، اليوم السبت، رفع أمر أزمته الأخيرة مع نادي الهلال السوداني إلى مؤسسات الدولة المصرية، وللاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لتوضيح كل الحقائق.
ونشر النادي الأهلي، مساء اليوم السبت، بيانا رسميا، أكد من خلاله أن رفعه لأمر تلك الأزمة إلى الحكومة المصرية والكاف يأتي حرصا منه على العلاقات التاريخية الوطيدة بين الشعبين الشقيقين، المصري والسوداني.
وأوضح النادي الأهلي المصري أن بيانه الرسمي يأتي ردا على تناول بعض وسائل الإعلام لمعلومات غير صحيحة.
وبدوره، أشار الموقع الإلكتروني يلا كورة، أن إدارة الأهلي المصري استقرت بشكل نهائي على تقديم شكوى
ضد النادي الهلال السوداني رغم ما تعتز به من علاقات تاريخية بين الناديين.
ونقل عن مصدر أن الأهلي أحال الأمر للجنة القانونية والتي أعدت بدورها مذكرة كاملة سوف يتم مناقشتها وإرسالها خلال ساعات إلى الكاف، تتضمن التجاوزات التي حدثت من لاعبي الهلال السوداني عقب نهاية المباراة التي جرت بين الفريقين، السبت الماضي، وانتهت بفوز الأهلي
بثلاثية نظيفة وصعوده إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويشار إلى أن المباراة التي وقعت بعدها تلك التجاوزات كانت حاسمة بالنسبة للفريقين، حيث تمكن الأهلي من إحراز ثلاثية نظيفة، تمكن من خلالها من حجز البطاقة الأخيرة للأندية الصاعدة لدور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.