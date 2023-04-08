https://sputnikarabic.ae/20230408/الجيش-الجزائري-يحذر-من-الفضاء-السيبراني-1075695301.html
الجيش الجزائري يحذر من خطورة استخدام المنظمات التخريبية للفضاء السيبراني
الجيش الجزائري يحذر من خطورة استخدام المنظمات التخريبية للفضاء السيبراني
حذر رئيس هيئة أركان الجيش الجزائرى، السعيد شنقريحة، اليوم السبت، من المنظمات التخريبية التى تعمل على استغلال وسائل تكنولوجية متطورة لأغراض التجسس والتخريب في... 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T22:02+0000
2023-04-08T22:02+0000
2023-04-08T22:26+0000
الأخبار
العالم العربي
الجزائر
هجمات سيبرانية
الجيش الجزائري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102159/98/1021599881_0:133:3173:1917_1920x0_80_0_0_2d0ddd6dbd01520d2d2586deddc9e9c6.jpg
وأفادت صحيفة الخبر، مساء اليوم السبت، بأن الفريق أول السعيد شنقريحة قام بزيارة عمل وتفتيش إلى قيادة الدرك الوطني الجزائري، وحذر خلال الزيارة من الفضاء السيبراني، موضحا أن أغراض التجسس تستهدف خلق حالات انسداد وفوضى في البلاد.ونشرت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية بيانا رسميا أكدت من خلاله أن الفريق أول شنقريحة قد أوكل لسلاح الدرك الوطني مهام حساسة، على رأسها حفظ الأمن العمومي، وحماية الأشخاص والممتلكات وحرية التنقل، فضلا عن محاربة الجريمة المنظمة.وقال رئيس هيئة أركان الجيش الجزائرى:إن سلاح الدرك الوطني بلغ أشواطا بعيدة، لاسيما في ميدان اكتساب التقنيات الرفيعة ذات الصلة بالأدلة الجنائية. تضاف إليها مهام حماية حدودنا البرية، ومراقبة كل ما من شأنه المساس بأمن وسلامة ترابنا الوطني، على غرار الهجرة غير الشرعية. ونشاطات عصابات التهريب والمتاجرة بالمخدرات.وأشار بيان الوزارة الجزائرية إلى أن "الفريق أول السعيد شنقريحة قد حذر من المنظمات التخريبية التي تعمل على استغلال وسائل تكنولوجية متطورة لغرض التجسس والتخريب وتستهدف محاولة خلق حالات الانسداد والفوضى".ولفت رئيس هيئة أركان الجيش الجزائري إلى أن الدرك الوطني في بلاده سجل نتائج مشجعة في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية، موضحا أن الفضاء السيبراني قد أصبح مسرحا للجريمة المنظمة، والهجمات ضد المواقع الحكومية الجزائرية.
https://sputnikarabic.ae/20230227/رئيس-الأركان-الجزائري-يستقبل-سكرتير-مجلس-الأمن-الروسي-1074093916.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102159/98/1021599881_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_6d64a5fd96f1357cbbc16b04cdafa0a3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, العالم العربي, الجزائر, هجمات سيبرانية, الجيش الجزائري
الأخبار, العالم العربي, الجزائر, هجمات سيبرانية, الجيش الجزائري
الجيش الجزائري يحذر من خطورة استخدام المنظمات التخريبية للفضاء السيبراني
22:02 GMT 08.04.2023 (تم التحديث: 22:26 GMT 08.04.2023) تابعنا عبر
حذر رئيس هيئة أركان الجيش الجزائرى، السعيد شنقريحة، اليوم السبت، من المنظمات التخريبية التى تعمل على استغلال وسائل تكنولوجية متطورة لأغراض التجسس والتخريب في البلاد.
وأفادت صحيفة
الخبر، مساء اليوم السبت، بأن الفريق أول السعيد شنقريحة قام بزيارة عمل وتفتيش إلى قيادة الدرك الوطني الجزائري، وحذر خلال الزيارة من الفضاء السيبراني، موضحا أن أغراض التجسس تستهدف خلق حالات انسداد وفوضى في البلاد.
ونشرت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية بيانا رسميا أكدت من خلاله أن الفريق أول شنقريحة قد أوكل لسلاح الدرك الوطني مهام حساسة، على رأسها حفظ الأمن العمومي، وحماية الأشخاص والممتلكات وحرية التنقل، فضلا عن محاربة الجريمة المنظمة.
إن سلاح الدرك الوطني بلغ أشواطا بعيدة، لاسيما في ميدان اكتساب التقنيات الرفيعة ذات الصلة بالأدلة الجنائية. تضاف إليها مهام حماية حدودنا البرية، ومراقبة كل ما من شأنه المساس بأمن وسلامة ترابنا الوطني، على غرار الهجرة غير الشرعية. ونشاطات عصابات التهريب والمتاجرة بالمخدرات.
وأشار بيان الوزارة الجزائرية إلى أن "الفريق أول السعيد شنقريحة قد حذر من المنظمات التخريبية التي تعمل على استغلال وسائل تكنولوجية متطورة لغرض التجسس والتخريب وتستهدف محاولة خلق حالات الانسداد والفوضى".
ولفت رئيس هيئة أركان الجيش الجزائري إلى أن الدرك الوطني في بلاده سجل نتائج مشجعة في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية، موضحا أن الفضاء السيبراني
قد أصبح مسرحا للجريمة المنظمة، والهجمات ضد المواقع الحكومية الجزائرية.