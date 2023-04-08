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https://sputnikarabic.ae/20230408/صحيفة-القاضي-الذي-يحاكم-ترامب-تبرع-بأموال-لدعم-حملة-بايدن-الرئاسية-1075680294.html
صحيفة: القاضي الذي يحاكم ترامب تبرع بأموال لدعم حملة بايدن الرئاسية
صحيفة: القاضي الذي يحاكم ترامب تبرع بأموال لدعم حملة بايدن الرئاسية
كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن قاضي مدينة نيويورك خوان ميرشان، الذي يحاكم ترامب في قضية "الرشوة"، كان قد تبرع بأموال لدعم حملة بايدن الرئاسية. 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T13:36+0000
2023-04-08T13:36+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
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وذكر موقع "بينزنس إنسايدر"، يوم الجمعة، أن ميرشان تبرع بمبلغ 15 دولارا لحملة جو بايدن للرئاسة في 26 يوليو/تموز 2020.بالإضافة إلى ذلك، قدم ميرشان تبرعين منفصلين بقيمة 10 دولارات في اليوم التالي، أحدهما مخصص لمنظمة الاتصال بالناخبين، والآخر لحملة "إيقاف الجمهوريين"، وفقاً لسجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية.وأوضح الموقع أن ميرشان قدم التبرعات من خلال المنصة الديمقراطية "ActBlue" وأدرج مهنته كـ "قاضٍ"، وسجل أن صاحب عمله هو مكتب ولاية نيويورك لإدارة المحاكم.ونقل الموقع عن خبراء قانونيين، قولهم إن "التبرعات السياسية لن تؤدي، على الأرجح، إلى استبعاد قاضي المحكمة العليا في نيويورك خوان ميرشان من قضية ترامب".ولكنها "ستعزز موقف ترامب"، وتدعم روايته بأنه يتعرض للاضطهاد، كجزء مما يعتقد أنه مؤامرة ديمقراطية للإيقاع به.كان ترامب قد واجه 34 تهمة تزوير سجلات تجارية من الدرجة الأولى فيما يتعلق بتورطه المزعوم في دفع مبلغ 130 ألف دولار رشاوى للتستر على علاقة مزعومة مع ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز خلال حملته الرئاسية لعام 2016.وفي وقت سابق، احتجزت السلطات المختصة في محكمة مانهاتن في نيويورك الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لتوجيه اتهامات له في جلسة المحاكمة.وخلال محاكمته، أكد ترامب لمحكمة نيويورك أنه "غير مذنب"، واصفًا الإجراءات ضده بأنها "ملاحقة سياسية وتدخل في الانتخابات".لكن مثوله أمام المحكمة وضع مرشح انتخابات الرئاسة المقبلة أمام سلسلة طويلة من الإجراءات القانونية التي يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى محاكمته جنائيا، مهددًا مستقبله القانوني والسياسي.
https://sputnikarabic.ae/20230406/بعد-توجيه-34-اتهاما-جنائيا-له-ما-هو-مستقبل-ترامب-قانونيا-وسياسيا؟--1075583050.html
https://sputnikarabic.ae/20230408/قاضي-سابق-ترامب-لن-يذهب-إلى-السجن-حتى-لو-أدين-بجميع-التهم-1075669391.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

صحيفة: القاضي الذي يحاكم ترامب تبرع بأموال لدعم حملة بايدن الرئاسية

13:36 GMT 08.04.2023
© AFP 2023 / Steven Hirsch/Poolالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قاعة المحكمة في محكمة مانهاتن الجنائية في نيويورك، خلال جلسة الاستماع، الولايات المتحدة في 4 أبريل 2023
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قاعة المحكمة في محكمة مانهاتن الجنائية في نيويورك، خلال جلسة الاستماع، الولايات المتحدة في 4 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
© AFP 2023 / Steven Hirsch/Pool
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كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن قاضي مدينة نيويورك خوان ميرشان، الذي يحاكم ترامب في قضية "الرشوة"، كان قد تبرع بأموال لدعم حملة بايدن الرئاسية.
وذكر موقع "بينزنس إنسايدر"، يوم الجمعة، أن ميرشان تبرع بمبلغ 15 دولارا لحملة جو بايدن للرئاسة في 26 يوليو/تموز 2020.
بالإضافة إلى ذلك، قدم ميرشان تبرعين منفصلين بقيمة 10 دولارات في اليوم التالي، أحدهما مخصص لمنظمة الاتصال بالناخبين، والآخر لحملة "إيقاف الجمهوريين"، وفقاً لسجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية.
وأوضح الموقع أن ميرشان قدم التبرعات من خلال المنصة الديمقراطية "ActBlue" وأدرج مهنته كـ "قاضٍ"، وسجل أن صاحب عمله هو مكتب ولاية نيويورك لإدارة المحاكم.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
بعد توجيه 34 اتهاما جنائيا له… ما هو مستقبل ترامب قانونيا وسياسيا؟
6 أبريل, 05:28 GMT
ونقل الموقع عن خبراء قانونيين، قولهم إن "التبرعات السياسية لن تؤدي، على الأرجح، إلى استبعاد قاضي المحكمة العليا في نيويورك خوان ميرشان من قضية ترامب".
ولكنها "ستعزز موقف ترامب"، وتدعم روايته بأنه يتعرض للاضطهاد، كجزء مما يعتقد أنه مؤامرة ديمقراطية للإيقاع به.
كان ترامب قد واجه 34 تهمة تزوير سجلات تجارية من الدرجة الأولى فيما يتعلق بتورطه المزعوم في دفع مبلغ 130 ألف دولار رشاوى للتستر على علاقة مزعومة مع ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز خلال حملته الرئاسية لعام 2016.
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مؤتمر صحفي في محكمة مانهاتن الجنائية في نيويورك، بعد جلسة الاستماع، الولايات المتحدة في 4 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
قاضي سابق: ترامب لن يذهب إلى السجن حتى لو أدين بجميع التهم
08:07 GMT
وفي وقت سابق، احتجزت السلطات المختصة في محكمة مانهاتن في نيويورك الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لتوجيه اتهامات له في جلسة المحاكمة.
وخلال محاكمته، أكد ترامب لمحكمة نيويورك أنه "غير مذنب"، واصفًا الإجراءات ضده بأنها "ملاحقة سياسية وتدخل في الانتخابات".
لكن مثوله أمام المحكمة وضع مرشح انتخابات الرئاسة المقبلة أمام سلسلة طويلة من الإجراءات القانونية التي يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى محاكمته جنائيا، مهددًا مستقبله القانوني والسياسي.
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