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https://sputnikarabic.ae/20230408/صحيفة-تكشف-عن-تسريب-وثائق-سرية-أمنية-أمريكية-جديدة-تتعلق-بأوكرانيا-والشرق-الأوسط-والصين-1075673303.html
صحيفة تكشف عن تسريب وثائق سرية أمنية أمريكية جديدة تتعلق بأوكرانيا والشرق الأوسط والصين
صحيفة تكشف عن تسريب وثائق سرية أمنية أمريكية جديدة تتعلق بأوكرانيا والشرق الأوسط والصين
كشفت صحيفة أمريكية، أمس الجمعة، عن تسريب دفعة جديدة من الوثائق السرية على شبكة الإنترنت، والتي ‏يبدو أنها تفصل أسرار الأمن القومي الأمريكي، المتعلقة بأوكرانيا... 08.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-08T10:32+0000
2023-04-08T10:32+0000
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وظهرت الوثائق السرية الجديدة بعد ظهر أمس الجمعة، على موقع "تشان 4"، و"تويتر"، و"تلغرام"، ومواقع أخرى، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن المجموعة الجديدة من المواد، تشمل أيضا شرائح إعلامية سرية حول الصين والمسرح العسكري في المحيطين الهندي والهادئ، والشرق الأوسط، والإرهاب.وتضمنت إحدى الوثائق الجديدة المسربة، خريطة تدعي إظهار حالة القتال العنيف الجاري حاليا في مدينة باخموت شرقي أوكرانيا، بحسب الصحيفة الأمريكية.كما اكتشفت الصحيفة 5 وثائق جديدة نُشرت على منصة التواصل الاجتماعي "تلغرام"، والتي يُقال إنها تُظهر مواقع دفاع جوي أوكرانية، وأرقام معدات قتالية، وخرائط لمواقع القتال في خاركوف وجنوب أوكرانيا.وقال مسؤول استخباراتي كبير لصحيفة "نيويورك تايمز"، إنووفقا لتقرير "نيويورك تايمز"، فإن محللين يرجحون أن أكثر من 100 وثيقة تم تسريبها من أيدي مجتمع الاستخبارات.ووصف أحد المحللين ما ظهر حتى الآن من وثائق سرية حتى الآن بأنه "قمة جبل الجليد".وفي أول تعليق منها على تسريب الوثائق الأمريكية الأمنية الإضافية، أمس الجمعة، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، مساء الجمعة، إن "الأمر أُحيل إلى وزارة العدل".وأضاف: "تقوم وزارة الدفاع بمراجعة الأمر بنشاط، وقامت بإحالة رسمية إلى وزارة العدل للتحقيق".ويأتي أحدث تسريب للوثائق، في أعقاب إعلان البنتاغون في وقت سابق، أنه يحقق في الصور التي يُفترض أنها تكشف عن خطط سرية للغاية لشن هجوم عسكري في الربيع من قبل القوات الأوكرانية.
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أخبار أوكرانيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

صحيفة تكشف عن تسريب وثائق سرية أمنية أمريكية جديدة تتعلق بأوكرانيا والشرق الأوسط والصين

10:32 GMT 08.04.2023
© AP Photo / Kevin Wolfشرطة البنتاغون
شرطة البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
شرطة البنتاغون
© AP Photo / Kevin Wolf
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كشفت صحيفة أمريكية، أمس الجمعة، عن تسريب دفعة جديدة من الوثائق السرية على شبكة الإنترنت، والتي ‏يبدو أنها تفصل أسرار الأمن القومي الأمريكي، المتعلقة بأوكرانيا والشرق الأوسط والصين.‏
وظهرت الوثائق السرية الجديدة بعد ظهر أمس الجمعة، على موقع "تشان 4"، و"تويتر"، و"تلغرام"، ومواقع أخرى، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن المجموعة الجديدة من المواد، تشمل أيضا شرائح إعلامية سرية حول الصين والمسرح العسكري في المحيطين الهندي والهادئ، والشرق الأوسط، والإرهاب.
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وتضمنت إحدى الوثائق الجديدة المسربة، خريطة تدعي إظهار حالة القتال العنيف الجاري حاليا في مدينة باخموت شرقي أوكرانيا، بحسب الصحيفة الأمريكية.
كما اكتشفت الصحيفة 5 وثائق جديدة نُشرت على منصة التواصل الاجتماعي "تلغرام"، والتي يُقال إنها تُظهر مواقع دفاع جوي أوكرانية، وأرقام معدات قتالية، وخرائط لمواقع القتال في خاركوف وجنوب أوكرانيا.
وقال مسؤول استخباراتي كبير لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن
"التسريب بمثابة "كابوس للعيون الخمسة"، وهي أمريكا وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا، التي تشارك جميعها المعلومات الاستخباراتية".
ووفقا لتقرير "نيويورك تايمز"، فإن محللين يرجحون أن أكثر من 100 وثيقة تم تسريبها من أيدي مجتمع الاستخبارات.
ووصف أحد المحللين ما ظهر حتى الآن من وثائق سرية حتى الآن بأنه "قمة جبل الجليد".
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وفي أول تعليق منها على تسريب الوثائق الأمريكية الأمنية الإضافية، أمس الجمعة، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، مساء الجمعة، إن "الأمر أُحيل إلى وزارة العدل".
وأضاف: "تقوم وزارة الدفاع بمراجعة الأمر بنشاط، وقامت بإحالة رسمية إلى وزارة العدل للتحقيق".
ويأتي أحدث تسريب للوثائق، في أعقاب إعلان البنتاغون في وقت سابق، أنه يحقق في الصور التي يُفترض أنها تكشف عن خطط سرية للغاية لشن هجوم عسكري في الربيع من قبل القوات الأوكرانية.
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