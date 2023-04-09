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https://sputnikarabic.ae/20230409/الإدارة-الروحية-لمسلمي-روسيا-تعلق-على-فيديو-الهرة-وإمام-المسجد-الجزائري-1075722814.html
الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تعلق على فيديو الهرة وإمام المسجد الجزائري
الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تعلق على فيديو الهرة وإمام المسجد الجزائري
بينت الإدارة الروحية للمسلمين في روسيا أن وجود القطط في المساجد أمر شائع، وأكدت أنها حيوانات طاهرة ولا تنغص على المصلين صلاتهم ولم ير النبي محمد غضاضة في... 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T17:51+0000
2023-04-09T17:51+0000
روسيا
العالم
الجزائر
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وأشار نائب رئيس الإدارة الروحية لمسلمي روسيا إيلدار علاء الدينوف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إلى أن "قفز القط وتسلقه يد إمام المسجد كما حدث في الجزائر يعد من الأمور المتواترة في العالم الإسلامي".وأردف علاء الدينوف: "القطط تتواجد في المساجد، في دول مثل تركيا ومصر والجزائر وغيرهم، ونادرا ما تتم مشاهدتها في مساجد روسيا، ولكنها موجودة في بعضها".وأضاف: "لدي قطّة بجوار منزلي، عندما أصلّي، تقترب منّي طورا، وتارة تثب لتقف على يدي، وهذا لا يتناقض مع أداء الصلاة إطلاقا، عدا عن أن القطّة حيوان طاهر في الشرع، وعندما تقبل تنشر الطمأنينة".
https://sputnikarabic.ae/20230405/قطة-تتسلل-وتصعد-إلى-كتف-إمام-مسجد-أثناء-صلاة-التراويح-فيديو-1075551497.html
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روسيا, العالم, الجزائر
روسيا, العالم, الجزائر

الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تعلق على فيديو الهرة وإمام المسجد الجزائري

17:51 GMT 09.04.2023
© Sputnik . I.Abdelazezمفتي موسكو الشيخ إيلدار علاء الدينوف
مفتي موسكو الشيخ إيلدار علاء الدينوف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
© Sputnik . I.Abdelazez
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بينت الإدارة الروحية للمسلمين في روسيا أن وجود القطط في المساجد أمر شائع، وأكدت أنها حيوانات طاهرة ولا تنغص على المصلين صلاتهم ولم ير النبي محمد غضاضة في وجودها أثناء الصلاة.
وأشار نائب رئيس الإدارة الروحية لمسلمي روسيا إيلدار علاء الدينوف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إلى أن "قفز القط وتسلقه يد إمام المسجد كما حدث في الجزائر يعد من الأمور المتواترة في العالم الإسلامي".

مثل هذه الأحداث تتكرر في العديد من مساجد العالم، ولا يقوم المسلمون بأي تصرف غير طبيعي في هذه الحالات.

وأردف علاء الدينوف: "القطط تتواجد في المساجد، في دول مثل تركيا ومصر والجزائر وغيرهم، ونادرا ما تتم مشاهدتها في مساجد روسيا، ولكنها موجودة في بعضها".
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السيرة النبوية تؤكد وجود القطط في المساجد، أحبّ النبي القطط، لذلك نشهد عطفا فريدا تجاه هذه الحيوانات في المجتمع الإسلامي".

وأضاف: "لدي قطّة بجوار منزلي، عندما أصلّي، تقترب منّي طورا، وتارة تثب لتقف على يدي، وهذا لا يتناقض مع أداء الصلاة إطلاقا، عدا عن أن القطّة حيوان طاهر في الشرع، وعندما تقبل تنشر الطمأنينة".
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