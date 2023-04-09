https://sputnikarabic.ae/20230409/الجيش-الإسرائيلي-يشن-ضربات-جوية-في-سوريا-1075697454.html

الجيش الإسرائيلي يشن ضربات جوية في سوريا

الجيش الإسرائيلي يشن ضربات جوية في سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، استهداف مواقع إطلاق الصواريخ الثلاثة التي أطلقت باتجاه الجولان السوري المحتل بضربات جوية. 09.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-09T01:22+0000

2023-04-09T01:22+0000

2023-04-09T01:23+0000

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وقال الجيش الإسرائيلي على تويتر، "تقوم طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي بقصف منصات الإطلاق في سوريا التي أطلقت منها الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق من الليلة".قصف مدفعي لأماكن إطلاق الصواريخوقبل نحو ساعة، أعلن الجيش الإسرائيلي قصف المدفعية الإسرائيلية مناطق في سوريا انطلقت منها الصواريخ تجاه الجولان.القصف الصاروخي الثاني خلال 24 ساعةكان الجيش الإسرائيلي أعلن رصد 3 عمليات إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه الجولان. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الصواريخ التي أطلقت من سوريا سقط 2 منها في منطقة مفتوحة بالجولان وسقط واحد على الحدود.وبذلك تكون عملية الإطلاق هي الثانية خلال أقل من 24 ساعة؛ حيث أطلق 3 صواريخ أخرى في وقت سابق السبت، سقط أحدها في الجولان والثاني في سوريا والثالث في الأردن."لواء القدس" في سوريا يعلن مسؤوليته عن الصواريخوأعلن فصيل "لواء القدس" في سوريا، مسؤوليته عن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي في الجولان السوري.وأكد أن "استهداف مواقع الاحتلال في الجولان يأتي ردا على الاعتداءات على المسجد الأقصى.وتوعد فصيل لواء القدس إسرائيل "برد حازم" من الجبهة الجنوبية في سوريا تجاه أي عدوان.تعرضت مدن ومستوطنات شمالي إسرائيل وجنوبيها، يومي الخميس والجمعة الماضيين، لقصف صاروخي انطلق من قطاع غزة وجنوبي لبنان، ردت عليها إسرائيل بقصف مواقع لفصائل فلسطينية في غزة ومناطق في جنوبي لبنان.هذا ويتصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية، إذ شهد المسجد الأقصى، اندلاع مواجهات بين المصلين المسلمين المرابطين فيه والقوات الإسرائيلية التي حاولت طردهم بقوة السلاح، وحاصرتهم في المسجد القبلي واستخدمت قنابل الغاز والصوت ضدهم ما أوقع عشرات الإصابات.

https://sputnikarabic.ae/20230409/الجيش-الإسرائيلي-يقصف-مواقع-إطلاق-الصواريخ-في-سوريا-بالمدفعية-1075697161.html

https://sputnikarabic.ae/20230408/إعلام-صفارات-الإنذار-تدوي-في-الجولان-1075696570.html

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ضربات جوية, أخبار سوريا اليوم, العالم, قصف مدفعي