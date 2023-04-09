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القمر الاصطناعي "كويت سات - 1" يلتقط أولى صوره للكويت
القمر الاصطناعي "كويت سات - 1" يلتقط أولى صوره للكويت
التقط القمر الصناعي الكويتي "كويت سات - 1" أولى صوره الخاصة بدولة الكويت من الفضاء، وذلك للمرة الأولى منذ انطلاقه مطلع العام الجاري. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T13:38+0000
2023-04-09T13:38+0000
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وشملت الصور الجزء الشرقي من البلاد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، التي أشارت إلى أن الصور تم التقاطها يوم الجمعة الماضي.ولفتت الوكالة إلى قول أحمد الكندري، نائب مدير المشروع الوطني للقمر الاصطناعي الكويتي، إن الصور التي تم التقاطها بواسطة "كويت سات - 1" رصدت منطقة جزر وربة وبوبيان وفيلكا، إضافة إلى المنطقة الجنوبية لساحل الكويت ومدينة الكويت وحقل برقان.وأوضح الكندري أن هذا المشروع ضم فريقا من العلماء والمهندسين الكويتيين، مشيرًا إلى أنه إنجاز شبابي تم تحقيقه بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.وتابع: "هذا المشروع يعزز مكانة الكويت في مجال الفضاء ويساهم في تطوير قدراتها التقنية والعلمية ويعكس توجه الدولة الكويتية نحو تعزيز ثقافة الابتكار".وتم تصميم "كويت سات - 1" ليكون قمرا اصطناعيا "نانومتريا" يقوم بمهام مراقبة الأرض وجمع بيانات دقيقة وموثوقة تخدم العديد من المجالات وأبرزها الرصد البيئي وإدارة الموارد الطبيعية، إضافة إلى التخطيط العمراني والزراعي.
https://sputnikarabic.ae/20230101/الكويت-تطلق-قمرها-الاصطناعي-الأول-1071815344.html
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العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن
العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن

القمر الاصطناعي "كويت سات - 1" يلتقط أولى صوره للكويت

13:38 GMT 09.04.2023
© Photo / CCOقمر صناعي
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
© Photo / CCO
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التقط القمر الصناعي الكويتي "كويت سات - 1" أولى صوره الخاصة بدولة الكويت من الفضاء، وذلك للمرة الأولى منذ انطلاقه مطلع العام الجاري.
وشملت الصور الجزء الشرقي من البلاد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، التي أشارت إلى أن الصور تم التقاطها يوم الجمعة الماضي.
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ولفتت الوكالة إلى قول أحمد الكندري، نائب مدير المشروع الوطني للقمر الاصطناعي الكويتي، إن الصور التي تم التقاطها بواسطة "كويت سات - 1" رصدت منطقة جزر وربة وبوبيان وفيلكا، إضافة إلى المنطقة الجنوبية لساحل الكويت ومدينة الكويت وحقل برقان.
وأوضح الكندري أن هذا المشروع ضم فريقا من العلماء والمهندسين الكويتيين، مشيرًا إلى أنه إنجاز شبابي تم تحقيقه بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
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وتابع: "هذا المشروع يعزز مكانة الكويت في مجال الفضاء ويساهم في تطوير قدراتها التقنية والعلمية ويعكس توجه الدولة الكويتية نحو تعزيز ثقافة الابتكار".
وتم تصميم "كويت سات - 1" ليكون قمرا اصطناعيا "نانومتريا" يقوم بمهام مراقبة الأرض وجمع بيانات دقيقة وموثوقة تخدم العديد من المجالات وأبرزها الرصد البيئي وإدارة الموارد الطبيعية، إضافة إلى التخطيط العمراني والزراعي.
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