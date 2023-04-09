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https://sputnikarabic.ae/20230409/ليفربول-يتعادل-مع-آرسنال-2-2-ويشعل-صراع-الصدارة-في-الدوري-الإنجليزي-1075723025.html
ليفربول يتعادل مع آرسنال 2-2 ويشعل صراع الصدارة في الدوري الإنجليزي
ليفربول يتعادل مع آرسنال 2-2 ويشعل صراع الصدارة في الدوري الإنجليزي
تعادل فريق ليفربول على ملعبه "أنفيلد"، مع المتصدر آرسنال بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T18:00+0000
2023-04-09T18:00+0000
مجتمع
آرسنال
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أحرز غابرييل مارتينيلي هدف التقدم لآرسنال في الدقيقة 9 من عمر شوط اللقاء الأول، فيما أضاف الدولي البرازيلي غابرييل جيسوس الهدف الثاني في الدقيقة 29 في الشوط الأول عن طريق رأسية قوية.وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، أحرز اللاعب الدولي محمد صلاح هدف تقليص النتيجة لفريق ليفربول، قبل أن يعود البرازيلي فيرمينو ويخطف التعادل للريدز في الوقت القاتل بهدف في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.وأهدر محمد صلاح ضربة جزاء للريدز، في الدقيقة 53، بعدما سدد الكرة بجوار القائم الأيمن.وبتلك النتيجة، رفع آرسنال رصيده إلى 73 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري وبفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما وصل ليفربول إلى 44 نقطة في المركز الثامن.
https://sputnikarabic.ae/20230305/ليفربول-يكتسح-مانشستر-يونايتد-بسباعية-في-ليلة-تتويج-محمد-صلاح-بلقب-الهداف-التاريخي-لـالريدز-1074357374.html
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آرسنال, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, الأخبار
آرسنال, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, الأخبار

ليفربول يتعادل مع آرسنال 2-2 ويشعل صراع الصدارة في الدوري الإنجليزي

18:00 GMT 09.04.2023
© AFP 2023 / ANDY BUCHANANليفربول
ليفربول - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
© AFP 2023 / ANDY BUCHANAN
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تعادل فريق ليفربول على ملعبه "أنفيلد"، مع المتصدر آرسنال بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
أحرز غابرييل مارتينيلي هدف التقدم لآرسنال في الدقيقة 9 من عمر شوط اللقاء الأول، فيما أضاف الدولي البرازيلي غابرييل جيسوس الهدف الثاني في الدقيقة 29 في الشوط الأول عن طريق رأسية قوية.
وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، أحرز اللاعب الدولي محمد صلاح هدف تقليص النتيجة لفريق ليفربول، قبل أن يعود البرازيلي فيرمينو ويخطف التعادل للريدز في الوقت القاتل بهدف في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.
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وأهدر محمد صلاح ضربة جزاء للريدز، في الدقيقة 53، بعدما سدد الكرة بجوار القائم الأيمن.
وبتلك النتيجة، رفع آرسنال رصيده إلى 73 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري وبفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما وصل ليفربول إلى 44 نقطة في المركز الثامن.
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