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سفير السعودية لدى اليمن: زرت صنعاء دعما للهدنة
سفير السعودية لدى اليمن: زرت صنعاء دعما للهدنة
أعلن سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد سعيد آل جابر، عن هدفه من زيارة صنعاء، مؤكدا أنها تأتي دعما للهدنة وللحوار بين الأطراف اليمنية. 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T21:43+0000
2023-04-10T21:43+0000
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ووفق ما كتبه آل جابر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أن هذه الزيارة هي امتداد للسياسة السعودية الداعمة للحوار في اليمن.وقال: "استمراراً لجهود المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية ودعماً للمبادرة التي قدمتها المملكة في 2021م، أزور صنعاء وبحضور وفد من سلطنة عمان الشقيقة بهدف تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ودعم عملية تبادل الأسرى وبحث سبل الحوار بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن".وأضاف: "وقفت المملكة حكومة وشعباً منذ عقود مع الأشقاء في اليمن في أحلك الظروف والأزمات السياسية والاقتصادية، ولا تزال الجهود الأخوية مستمرة منذ العام 2011م لتحقيق تطلعات أبناء اليمن الشقيق بعوده الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي".يشار إلى أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، كان قد أعلن في مارس 2021 مبادرةً لحل الأزمة اليمنية بناء على القرارات الأممية، قال إنها تستهدف البدء بمشاورات سياسية بين الأطراف اليمنية.طالع أيضا: المبعوث الأممي: المحادثات السعودية العمانية في صنعاء تجعل اليمن أقرب ما يكون إلى سلام دائم
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أخبار السعودية اليوم, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, الأخبار, العالم العربي
أخبار السعودية اليوم, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, الأخبار, العالم العربي

سفير السعودية لدى اليمن: زرت صنعاء دعما للهدنة

21:43 GMT 10.04.2023
© AP Photo / Hani Mohammed / رجل يحمل علم اليمن
رجل يحمل علم اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
© AP Photo / Hani Mohammed /
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أعلن سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد سعيد آل جابر، عن هدفه من زيارة صنعاء، مؤكدا أنها تأتي دعما للهدنة وللحوار بين الأطراف اليمنية.
ووفق ما كتبه آل جابر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أن هذه الزيارة هي امتداد للسياسة السعودية الداعمة للحوار في اليمن.
وقال: "استمراراً لجهود المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية ودعماً للمبادرة التي قدمتها المملكة في 2021م، أزور صنعاء وبحضور وفد من سلطنة عمان الشقيقة بهدف تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ودعم عملية تبادل الأسرى وبحث سبل الحوار بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن".
وأضاف: "وقفت المملكة حكومة وشعباً منذ عقود مع الأشقاء في اليمن في أحلك الظروف والأزمات السياسية والاقتصادية، ولا تزال الجهود الأخوية مستمرة منذ العام 2011م لتحقيق تطلعات أبناء اليمن الشقيق بعوده الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي".
يشار إلى أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، كان قد أعلن في مارس 2021 مبادرةً لحل الأزمة اليمنية بناء على القرارات الأممية، قال إنها تستهدف البدء بمشاورات سياسية بين الأطراف اليمنية.
طالع أيضا: المبعوث الأممي: المحادثات السعودية العمانية في صنعاء تجعل اليمن أقرب ما يكون إلى سلام دائم
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