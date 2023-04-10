سفير السعودية لدى اليمن: زرت صنعاء دعما للهدنة
© AP Photo / Hani Mohammed / رجل يحمل علم اليمن
© AP Photo / Hani Mohammed /
أعلن سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد سعيد آل جابر، عن هدفه من زيارة صنعاء، مؤكدا أنها تأتي دعما للهدنة وللحوار بين الأطراف اليمنية.
ووفق ما كتبه آل جابر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أن هذه الزيارة هي امتداد للسياسة السعودية الداعمة للحوار في اليمن.
استمراراً لجهود المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية ودعماً للمبادرة التي قدمتها المملكة في ٢٠٢١م، ازور صنعاء وبحضور وفد من سلطنة عمان الشقيقة بهدف تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ودعم عملية تبادل الأسرى وبحث سبل الحوار بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن. pic.twitter.com/AtQMLQ69I9— محمد ال جابر (@mohdsalj) April 10, 2023
وقال: "استمراراً لجهود المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية ودعماً للمبادرة التي قدمتها المملكة في 2021م، أزور صنعاء وبحضور وفد من سلطنة عمان الشقيقة بهدف تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ودعم عملية تبادل الأسرى وبحث سبل الحوار بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن".
وقفت المملكة حكومة وشعباً منذ عقود مع الأشقاء في اليمن في أحلك الظروف والأزمات السياسية والاقتصادية ، ولا تزال الجهود الأخوية مستمرة منذ العام ٢٠١١م لتحقيق تطلعات أبناء اليمن الشقيق بعوده الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي.— محمد ال جابر (@mohdsalj) April 10, 2023
وأضاف: "وقفت المملكة حكومة وشعباً منذ عقود مع الأشقاء في اليمن في أحلك الظروف والأزمات السياسية والاقتصادية، ولا تزال الجهود الأخوية مستمرة منذ العام 2011م لتحقيق تطلعات أبناء اليمن الشقيق بعوده الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي".
يشار إلى أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، كان قد أعلن في مارس 2021 مبادرةً لحل الأزمة اليمنية بناء على القرارات الأممية، قال إنها تستهدف البدء بمشاورات سياسية بين الأطراف اليمنية.