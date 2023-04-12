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https://sputnikarabic.ae/20230412/الجيش-الإيراني-مستعدون-للتصدي-لأي-تهديد-واإحباطه--1075836245.html
الجيش الإيراني: مستعدون للتصدي لأي تهديد وإحباطه
الجيش الإيراني: مستعدون للتصدي لأي تهديد وإحباطه
قال الأدميرال حبيب الله سياري، مساعد الشؤون التنسيقية للجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، إن قوات الجيش الإيراني جاهزة على مدار الساعة للتصدي لأي تهديد وإحباطه. 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T17:49+0000
2023-04-12T18:56+0000
إيران
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ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، عن الأدميرال حبيب الله سياري أن للجيش الإيراني ثلاثة واجبات مهمة بحسب الدستور، وهي الحفاظ على وحدة الأراضي والحفاظ على الاستقلال والمحافظة على النظام المقدس للبلاد.وشدد القائد العسكري على أن الجيش الإيراني لم يدخر أي جهد في تنفيذ هذه المهام الثلاث خلال السنوات الماضية، وخاصة بعد انتصار "الثورة الإسلامية" والتي أوكلت للجيش تلك المهام بحسب الدستور الإيراني.وأكد الأدميرال حبيب الله سياري أن الجيش الإيراني يجري العديد من المناورات العسكرية على مدار العام، موضحا أن المناورات الأكبر لدى بلاده هي مناورات "ذو الفقار" المشتركة للجيش الإيراني، والتي يجري خلالها تقييم قدرات القوات المسلحة.وأفاد مساعد الشؤون التنسيقية للجيش الإيراني أن مناورات العام الماضي جرت في ظروف جوية قاسية في جنوب شرقي إيران، واكتسب خلال تلك المناورات المشتركة خبرة قيمة.وشدد القائد العسكري الإيراني على أن الجيش الإيراني مستعد للتصدي لأي تهديد وأحباط أي تهديد لحياض وثغور البلاد وحدود وطننا الغالي وعدم السماح لأي أحد بمهاجمة إيران الإسلامية وتهديد إيران الإسلامية".وكان الجيش الإيراني قد شدد يوم الجمعة قبل الماضية، أنه سيرد بحزم وفي الوقت المناسب على أي اعتداء يستهدف وحدة الأراضي الإيرانية.وأفاد بيان الجيش الإيراني بأن "الأول من أبريل هو يوم تبلور وإظهار إرادة شعب واع يمتلك البصيرة في تقرير مصيره وأصل النظام المقدس للجمهورية الإسلامية، الذي جلب الاستقلال والشرف لبلدنا العزيز".وأشار البيان إلى أن هذا اليوم القومي يمثل دعما قويا لإيران وحمى النظام الشعبي من مؤامرات وفتن نظام الهيمنة والاستكبار العالمي طوال الـ 44 عاما الماضية، مقدما نموذجا محليا فعالا للعالم، ضمن سياق سيادة الشعب الدينية.ولفت بيان الجيش الإيراني إلى أن "قواته العسكرية ستبذل الغالي والنفيس وتصون وتحمي بكامل قوته النظام الإيراني الحالي بدعوى اعتباره إنجاز للشعب الإيراني الأبيَّ"، ومشددا على أنه "سيرد بحزم وفي الوقت المناسب على أي اعتداء يستهدف وحدة أراضي الجمهورية الإسلامية الايراني واستقلالها ونظامها المقدس".
https://sputnikarabic.ae/20230331/الجيش-الإيراني-سنرد-بحزم-وفي-الوقت-المناسب-على-أي-اعتداء-يستهدف-وحدة-أراضينا-1075367533.html
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إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, العالم
إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, العالم

الجيش الإيراني: مستعدون للتصدي لأي تهديد وإحباطه

17:49 GMT 12.04.2023 (تم التحديث: 18:56 GMT 12.04.2023)
© AFP 2023 / HOSSEIN ZOHREVANDإطلاق صاروخ تابع لبحرية الجيش الإيراني
إطلاق صاروخ تابع لبحرية الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2023
© AFP 2023 / HOSSEIN ZOHREVAND
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قال الأدميرال حبيب الله سياري، مساعد الشؤون التنسيقية للجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، إن قوات الجيش الإيراني جاهزة على مدار الساعة للتصدي لأي تهديد وإحباطه.
ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، عن الأدميرال حبيب الله سياري أن للجيش الإيراني ثلاثة واجبات مهمة بحسب الدستور، وهي الحفاظ على وحدة الأراضي والحفاظ على الاستقلال والمحافظة على النظام المقدس للبلاد.
صواريخ الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
الجيش الإيراني: سنرد بحزم وفي الوقت المناسب على أي اعتداء يستهدف وحدة أراضينا
31 مارس, 09:28 GMT
وشدد القائد العسكري على أن الجيش الإيراني لم يدخر أي جهد في تنفيذ هذه المهام الثلاث خلال السنوات الماضية، وخاصة بعد انتصار "الثورة الإسلامية" والتي أوكلت للجيش تلك المهام بحسب الدستور الإيراني.
وأكد الأدميرال حبيب الله سياري أن الجيش الإيراني يجري العديد من المناورات العسكرية على مدار العام، موضحا أن المناورات الأكبر لدى بلاده هي مناورات "ذو الفقار" المشتركة للجيش الإيراني، والتي يجري خلالها تقييم قدرات القوات المسلحة.
وأفاد مساعد الشؤون التنسيقية للجيش الإيراني أن مناورات العام الماضي جرت في ظروف جوية قاسية في جنوب شرقي إيران، واكتسب خلال تلك المناورات المشتركة خبرة قيمة.
وشدد القائد العسكري الإيراني على أن الجيش الإيراني مستعد للتصدي لأي تهديد وأحباط أي تهديد لحياض وثغور البلاد وحدود وطننا الغالي وعدم السماح لأي أحد بمهاجمة إيران الإسلامية وتهديد إيران الإسلامية".
وكان الجيش الإيراني قد شدد يوم الجمعة قبل الماضية، أنه سيرد بحزم وفي الوقت المناسب على أي اعتداء يستهدف وحدة الأراضي الإيرانية.
وأفاد بيان الجيش الإيراني بأن "الأول من أبريل هو يوم تبلور وإظهار إرادة شعب واع يمتلك البصيرة في تقرير مصيره وأصل النظام المقدس للجمهورية الإسلامية، الذي جلب الاستقلال والشرف لبلدنا العزيز".
وأشار البيان إلى أن هذا اليوم القومي يمثل دعما قويا لإيران وحمى النظام الشعبي من مؤامرات وفتن نظام الهيمنة والاستكبار العالمي طوال الـ 44 عاما الماضية، مقدما نموذجا محليا فعالا للعالم، ضمن سياق سيادة الشعب الدينية.
ولفت بيان الجيش الإيراني إلى أن "قواته العسكرية ستبذل الغالي والنفيس وتصون وتحمي بكامل قوته النظام الإيراني الحالي بدعوى اعتباره إنجاز للشعب الإيراني الأبيَّ"، ومشددا على أنه "سيرد بحزم وفي الوقت المناسب على أي اعتداء يستهدف وحدة أراضي الجمهورية الإسلامية الايراني واستقلالها ونظامها المقدس".
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