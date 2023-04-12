https://sputnikarabic.ae/20230412/ريال-مدريد-يسقط-تشيلسي-بهدفين-في-دوري-أبطال-أوروبا-1075839715.html
ريال مدريد يسقط تشيلسي بهدفين في دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد يسقط تشيلسي بهدفين في دوري أبطال أوروبا
تغلب فريق ريال مدريد الإسباني على نظيره تشيلسي الإنجليزي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال... 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T21:38+0000
2023-04-12T21:38+0000
2023-04-12T21:38+0000
مجتمع
أخبار نادي ريال مدريد
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أخبار دوري أبطال أوروبا
كريم بنزيما
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ووضع النادي الملكي قدما في دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعد التغلب على الفريق الإنجليزي العنيد، تشيلسي، بهدفين نظيفين في مواجهة الذهاب، التي جرت على ملعب "سانتياجو برنابيو" الإسباني.وسجل أهداف ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيما في الدقيقة 21 من عمر المباراة، عن طريق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، فيما تمكن أسينسيو من إحراز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 74 من عمر اللقاء.ويشار إلى أن المباراة شهدت سيطرة كاملة على مجريات الأمور من لاعبي النادي الملكي، ورغم إحرازه لهدفين نظيفين، فإن الفريق الإسباني قد أضاع العديد من الفرص المحققة أيضا.ويشار إلى أن مباراة العودة بين ريال مدريد أمام تشيلسي في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، ستقام في 18 من الشهر الجاري، على ملعب "ستامفورد بريدج" الإنجليزي.ومن المقرر أن يلعب المتأهل من مواجهة ريال مدريد وتشيلسي، ضد المتأهل من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.
https://sputnikarabic.ae/20230402/ريال-مدريد-يكتسح-بلد-الوليد-بسداسية-في-الدوري-الإسباني-وهاتريك-تاريخي-لبنزيما-1075449755.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار نادي ريال مدريد, نادي تشيلسي, أخبار دوري أبطال أوروبا, كريم بنزيما
أخبار نادي ريال مدريد, نادي تشيلسي, أخبار دوري أبطال أوروبا, كريم بنزيما
ريال مدريد يسقط تشيلسي بهدفين في دوري أبطال أوروبا
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تغلب فريق ريال مدريد الإسباني على نظيره تشيلسي الإنجليزي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ووضع النادي الملكي قدما في دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا
، بعد التغلب على الفريق الإنجليزي العنيد، تشيلسي، بهدفين نظيفين في مواجهة الذهاب، التي جرت على ملعب "سانتياجو برنابيو" الإسباني.
وسجل أهداف ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيما في الدقيقة 21 من عمر المباراة، عن طريق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، فيما تمكن أسينسيو من إحراز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 74 من عمر اللقاء.
ويشار إلى أن المباراة شهدت سيطرة كاملة على مجريات الأمور من لاعبي النادي الملكي
، ورغم إحرازه لهدفين نظيفين، فإن الفريق الإسباني قد أضاع العديد من الفرص المحققة أيضا.
ويشار إلى أن مباراة العودة بين ريال مدريد أمام تشيلسي في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، ستقام في 18 من الشهر الجاري، على ملعب "ستامفورد بريدج" الإنجليزي.
ومن المقرر أن يلعب المتأهل من مواجهة ريال مدريد وتشيلسي، ضد المتأهل من مواجهة مانشستر سيتي
الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.