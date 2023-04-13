مقاتلة "التابوت الطائر"... لا يتوجب عليك إسقاطها تسقط بنفسها
07:57 GMT 13.04.2023 (تم التحديث: 08:54 GMT 13.04.2023)
© AFP 2023 / JACK GUEZمقاتلة شبحية أمريكية طراز إف 35 أثناء تحليقها في الجو
© AFP 2023 / JACK GUEZ
سجلت المقاتلات الأمريكية من الجيل الخامس "إف-35"، التي تعتبرها واشنطن أحدث وأقوى مقاتلاتها، سلسلة طويلة من الحوادث المتقاربة الخطيرة، الأمر الذي جعل بعض الخبراء يطلقون عليها لقب "التبوت الطائر"
اعترف الجنرال مايكل شميدت في إفادة خطية تم إعدادها لجلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، بأن أقل من 30 في المائة من طائرات "إف-35" قادرة على أداء جميع مهامها.
في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنه منذ ما يزيد قليلاً عن شهر، أعلنت أوتاوا عن اتفاقية مع حكومة الولايات المتحدة وشركتي "برات آند ويتني" و"لوكهيد مارتن"، تنص على الحصول على 88 مقاتلة من طراز "F-35A Lightning II" من الجيل الخامس متعددة الوظائف. على الرغم من أنه عشية العام الجديد، أعلنت صحيفة "Defense News" الأسبوعية، نقلاً عن مصادر في البنتاغون، عن تعليق آخر لتشغيل الطائرة "F-35". والسبب في ذلك هو تحطم طائرة مقاتلة هبطت بشكل عمودي في مطار في قاعدة "فورت وورث" الجوية (تكساس) في منتصف ديسمبر/ كانون الأول.
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وفي يوليو/ تموز من العام الماضي، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية و"DSCA" (وكالة التعاون الدفاعي) على بيع نفس"Lightning-2" إلى ألمانيا. ذكرت كريستينا لامبرخت، التي كانت آنذاك وزيرة الدفاع الألمانية، ورئيس أركان القوات الجوية الألمانية، إينجو جيرهارتز، دعماً لقرارهم المثير للجدل إلى حد ما "الحاجة إلى الوحدة داخل حلف شمال الأطلسي ووجود حاملة سلاح نووي في وفتوافا كعامل لردع روسيا". نلاحظ أن العقد بقيمة 8.4 مليار دولار ينص أيضًا على توريد المعدات والذخيرة ذات الصلة.
تاريخ "إف-35".. سجل طويل من المشاكل
في أبريل/ نيسان 2022، تم اكتشاف مشكلة في تصميم "Lightning" في أداء نظام القذف في حالات الطوارئ للطائرة. كما قال متحدث باسم "Martin-Baker"، الشركة المصنعة للمقعد، "أثناء الفحص الروتيني، تم الكشف عن خلل في تشغيل جهاز مثبت في المقعد". لكن تحديد العطل لم يتسبب في وقف تشغيل الطائرة. فقط في 19 يوليو/ تموز، أي بعد ثلاثة أشهر، اكتشف "Martin-Baker" عطلًا في خط الإنتاج. بدأ مكتب برنامج "F-35" المشترك اختبار الجهاز على جميع طائرات "إف-35أ"، لكن قيادة القوات الجوية احتاجت لـ 10 أيام أخرى لوقف الرحلات الجوية للمقاتلة.
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بشكل عام، بعد إطلاق الإنتاج الضخم، تم العثور على 941 عيبًا فادحًا في تصميمها، "يؤثر سلبًا على الاستعداد القتالي والقدرات المحتملة والصيانة". في الوقت نفسه، اعتبارًا من يناير/ كانون الثاني 2021 ، لم يتم إصلاح حتى 871 منها على الأقل، كما ورد في تقرير نشره قسم الاختبارات في البنتاغون. وتشير الوثيقة نفسها إلى أنه تم إصلاح عيبين فقط خلال العام، حسبما ذكرت صحيفة "سفوبودنيا بريسا".
ومع ذلك، فإن عيوب التصميم والمشكلات المرتبطة بإصلاح الأعطال ليست هي العقبات الوحيدة التي نشأت في تنفيذ برنامج "F-35" المقدّر بـ 398 مليار دولار. ببساطة لا يوجد ما يكفي من المال للمشروع، الذي يدعمه كل من الكونغرس الأمريكي وفريق بايدن. وبمثل هذه الأرقام التي يضطر حتى البنتاغون إلى الاعتراف بها: "فخر" صناعة الطيران الأمريكية "غارق في مشكلات غير قابلة للحل".
حقائق مسلجلة لمشكلات خطيرة تعرضت لها "أف 35"
في 23 يونيو/ حزيران 2014، تم الاستغناء عن أرخص نسخة (84.3 مليون دولار) من طائرة F-35A من السرب 58 للقوات الجوية الأمريكية بسبب حريق في محطة توليد الكهرباء. وقدرت الأضرار بنحو 50 مليون دولار.
في 23 سبتمبر/ أيلول 2016، لنفس السبب، اشتعلت النيران في طائرة من طراز F-35A مخصصة للسرب 61، أثناء الإقلاع من المطار في قاعدة ماونتين هوم الجوية (أيداهو).
في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، طلبت طائرة من طرازF-35B من سرب تدريب المقاتلة 501 التابع للبحرية الأمريكية هبوطًا اضطراريًا في ولاية كارولينا الجنوبية بسبب خلل في الأسلاك الكهربائية التي أدت إلى اندلاع الحريق.
في 22 أغسطس/ آب 2018 ، قامت طائرة من طراز F-35A من السرب 58 سالف الذكر بهبوط اضطراري بسبب خلل في نظام الرادار الإلكتروني البصري EOTS.
في سبتمبر/ أيلول 2018، تعرضت طائرة من طرازF-35C لأضرار بالغة أثناء إعادة التزود بالوقود في الجو.
28 ديسمبر 2022, 05:46 GMT
في أبريل/ نيسان 2019، انتهت رحلة تدريب مقاتلة من طراز F-35A من السرب 302 من سلاح الجو الياباني بحادث تحطم.
في مايو/ أيار 2020، تحطمت طائرة من طراز F-35A أثناء هبوطها في قاعدة إيجلين الجوية بولاية فلوريدا. في نفس العام، سقطت أيضا طائرة من هذه السلسلة.
في 12 مارس/ آذار 2021، تعرضت طائرة F-35B المخصصة لسرب الاختبار والتقييم الأول للولايات المتحدة لأضرار بالغة أثناء إطلاق النيران من مدفعها الخاص.
في 13 يوليو/ تموز 2021، ضرب البرق طائرتين من طراز F-35B Lightnings أثناء تحليقهما.
15 ديسمبر 2022, 20:28 GMT
منذ خريف عام 2021، أثبتت مقاتلات الجيل الخامس للعالم قدراتها في "القفز على الماء". 17 أكتوبر/ تشرين الأول، غاصت مقاتلة البحرية الملكية من طراز F-35B من على متن حاملة الطائرات الملكة إليزابيث في البحر الأبيض المتوسط. وفي 25 يناير/ كانون الثاني 2022، لم تتمكن" F-35C" الأمريكية من الهبوط على سطح حاملة الطائرات "يو إس إس كارل فينسون" في بحر الصين الجنوبي، في ظروف مناخية مثالية.
حتى الآن، لم يحدد خبراء من اللجنة الوطنية لسلامة الطيران العسكري أسباب حادث تحطم طائرة F-35 على مدرج قاعدة "هيل" الجوية (يوتا)، والذي وقع في أكتوبر 2022.
أخيرًا، تميز ديسمبر 2022 بحادثتي طيران في وقت واحد: هبوط اضطراري في قاعدة كادينا الجوية (أوكيناوا) وتحطم في فورت وورث.
إف-35 "التابوت الطائر"
وفقًا للبنتاغون، تعطلت 46 طائرة من طراز "F-35" بسبب مشكلات في محطة الطاقة.
ووفقا للصحيفة، يبدو أن F-35 تستحق لقب "التابوت الطائر". وهذا هو رأي وزير الدفاع الأمريكي السابق باتريك شاناهان، الذي وصف برنامج "F-35" بالفاشل.