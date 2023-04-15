https://sputnikarabic.ae/20230415/منظمات-المجتمع-المدني-السوداني-تطالب-بفتح-المعابر-للمواطنين-العزل-العالقين-في-الخرطوم-1075966947.html
منظمات المجتمع المدني السوداني تطالب بفتح المعابر للمواطنين العزل العالقين في الخرطوم
منظمات المجتمع المدني السوداني تطالب بفتح المعابر للمواطنين العزل العالقين في الخرطوم
طالبت منظمات المجتمع المدني السوداني، ليل السبت/الأحد، بفتح المعابر للمواطنين العزل العالقين في الخرطوم. 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T23:18+0000
2023-04-15T23:18+0000
2023-04-15T23:18+0000
الجيش السوداني
العالم العربي
قوات الدعم السريع
منظمات المجتمع المدني
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وقالت الناطق الرسمي باسم منظمات المجتمع المدني، الدكتورة إشراقة حمدين، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن منظمات المجتمع المدني تتابع بشدة الوضع السياسي الأمني الراهن، وفي هذا الإطار تناشد كل الأطراف المعنية بفتح المعابر للمواطنين العزل العالقين في الخرطوم .ودعت منظمات المجتمع المدني، المنظمات الإغاثة الإقليمية والدولية للتدخل الفوري وتقديم المساعدات الإنسانية للفئات المستضعفة في السودان.في وقت سابق، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في السودان عن اندلاع اشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش النظامي في العاصمة السودانية الخرطوم.كما أفاد بيان صدر من الجيش السوداني، أن مقاتلات سلاح الجو السوداني تقوم بعمليات لإجبار قوات الرد السريع على وقف القتال.وقبل ذلك، أعلنت قوات الرد السريع السودانية، أنها سيطرت على قصر الجمهورية (القصر الرئاسي) في الخرطوم، والمطار الدولي للعاصمة، وكذلك القاعدة الجوية في مروي في شمال البلاد. وهو ما ينفيه الجيش السوداني بشدة ويؤكد أن قوات الدعم السريع تتعمد التضليل وتنشر الأكاذيب.
https://sputnikarabic.ae/20230415/الجيش-السوداني-يعلن-السيطرة-على-جميع-مقرات-قوات-الدعم-السريع-بأم-درمان-بكامل-عتادها-1075966632.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجيش السوداني, العالم العربي, قوات الدعم السريع, منظمات المجتمع المدني
الجيش السوداني, العالم العربي, قوات الدعم السريع, منظمات المجتمع المدني
منظمات المجتمع المدني السوداني تطالب بفتح المعابر للمواطنين العزل العالقين في الخرطوم
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طالبت منظمات المجتمع المدني السوداني، ليل السبت/الأحد، بفتح المعابر للمواطنين العزل العالقين في الخرطوم.
وقالت الناطق الرسمي باسم منظمات المجتمع المدني، الدكتورة إشراقة حمدين، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن منظمات المجتمع المدني تتابع بشدة الوضع السياسي الأمني الراهن، وفي هذا الإطار تناشد كل الأطراف المعنية بفتح المعابر للمواطنين العزل
العالقين في الخرطوم .
وحذرت منظمات المجتمع المدني السوداني من تفاقم الوضع الأمني داخل الأحياء السكنية
والظواهر السلبية من نهب وسرقة.
ودعت منظمات المجتمع المدني، المنظمات الإغاثة الإقليمية والدولية للتدخل الفوري وتقديم المساعدات الإنسانية للفئات المستضعفة في السودان.
في وقت سابق، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في السودان عن اندلاع اشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش النظامي في العاصمة السودانية الخرطوم.
كما أفاد بيان صدر من الجيش السوداني، أن مقاتلات سلاح الجو السوداني تقوم بعمليات لإجبار قوات الرد السريع على وقف القتال.
وقبل ذلك، أعلنت قوات الرد السريع السودانية، أنها سيطرت على قصر الجمهورية (القصر الرئاسي) في الخرطوم، والمطار الدولي للعاصمة، وكذلك القاعدة الجوية في مروي في شمال البلاد. وهو ما ينفيه الجيش السوداني بشدة ويؤكد أن قوات الدعم السريع تتعمد التضليل وتنشر الأكاذيب.