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https://sputnikarabic.ae/20230415/وزير-الدفاع-التركي-قمر-إيمجه-الصناعي-المحلي-يعزز-قوة-بلادنا-في-الفضاء-1075958937.html
وزير الدفاع التركي: قمر "إيمجه" الصناعي المحلي يعزز قوة بلادنا في الفضاء
وزير الدفاع التركي: قمر "إيمجه" الصناعي المحلي يعزز قوة بلادنا في الفضاء
قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن قمر "إيمجه" الصناعي المحلي الذي تم إطلاقه، اليوم السبت، سيعزز قوة تركيا في الفضاء. 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T16:11+0000
2023-04-15T16:11+0000
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وذكرت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم السبت، أن إطلاق القمر الصناعي المحلي "إيمجه" (İMECE) هو أول قمر عالي الدقة أنتجته تركيا بإمكانات محلية ووطنية، وتم إطلاقه من قاعدة في الولايات المتحدة الأمريكية.وشارك وزير الدفاع التركي في حفل الإطلاق في معهد أبحاث تكنولوجيا الفضاء، التابع لمؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية "توبيتاك" بأنقرة.وأشار خلوصي أكار إلى تحقيق تركيا سلسلة نجاحات على صعيد التكنولوجيا والصناعات الدفاعية المحلية والوطنية من خلال المشاريع التي تم إطلاقها بقيادة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لافتا إلى أن القمر الصناعي "إيمجه" يمثل حلقة جديدة في سلسلة النجاحات التركية.وذكر وزير الدفاع التركي أن "إيمجه" سيلبي احتياجات الجيش التركي من خلال استخدامه في مجال المراقبة والاستطلاع عبر توفير مشاهد عالية الدقة من أي بقعة من الأرض، وذلك كله بإمكانات محلية.وقال خلوصي أكار:ومن المفترض أن يعزز القمر التركي "إيمجه" من قوة بلاده في الفضاء، مع قمري "غوكتورك-1" و"غوكتورك-2".ولفت وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إلى أن الجيش التركي هو أحد الجيوش المعدودة في حلف الناتو، التي تمتلك مثل هذه القدرات الفضائية.
https://sputnikarabic.ae/20230409/أردوغان-يعلن-إطلاق-أول-قمر-صناعي-تركي-للمراقبة--1075712947.html
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أخبار تركيا اليوم, الناتو, العالم, رجب طيب أردوغان, الأقمار الصناعية
أخبار تركيا اليوم, الناتو, العالم, رجب طيب أردوغان, الأقمار الصناعية

وزير الدفاع التركي: قمر "إيمجه" الصناعي المحلي يعزز قوة بلادنا في الفضاء

16:11 GMT 15.04.2023
© Photo / CCOقمر صناعي
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
© Photo / CCO
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قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن قمر "إيمجه" الصناعي المحلي الذي تم إطلاقه، اليوم السبت، سيعزز قوة تركيا في الفضاء.
وذكرت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم السبت، أن إطلاق القمر الصناعي المحلي "إيمجه" (İMECE) هو أول قمر عالي الدقة أنتجته تركيا بإمكانات محلية ووطنية، وتم إطلاقه من قاعدة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وشارك وزير الدفاع التركي في حفل الإطلاق في معهد أبحاث تكنولوجيا الفضاء، التابع لمؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية "توبيتاك" بأنقرة.
وأشار خلوصي أكار إلى تحقيق تركيا سلسلة نجاحات على صعيد التكنولوجيا والصناعات الدفاعية المحلية والوطنية من خلال المشاريع التي تم إطلاقها بقيادة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لافتا إلى أن القمر الصناعي "إيمجه" يمثل حلقة جديدة في سلسلة النجاحات التركية.
وذكر وزير الدفاع التركي أن "إيمجه" سيلبي احتياجات الجيش التركي من خلال استخدامه في مجال المراقبة والاستطلاع عبر توفير مشاهد عالية الدقة من أي بقعة من الأرض، وذلك كله بإمكانات محلية.
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وقال خلوصي أكار:
قواتنا المسلحة جاهزة في هذا الخصوص وقامت بالتدريبات اللازمة، سنستفيد من هذا القمر الصناعي بالحد الأقصى منذ اللحظة الأولى وسنرى فوائده.
ومن المفترض أن يعزز القمر التركي "إيمجه" من قوة بلاده في الفضاء، مع قمري "غوكتورك-1" و"غوكتورك-2".
ولفت وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إلى أن الجيش التركي هو أحد الجيوش المعدودة في حلف الناتو، التي تمتلك مثل هذه القدرات الفضائية.
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