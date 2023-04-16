https://sputnikarabic.ae/20230416/صحيفة-عبرية-إسرائيل-تشارك-بمحادثات-لتهدئة-الأوضاع-في-السودان-1075975912.html

صحيفة عبرية: إسرائيل تشارك بمحادثات لتهدئة الأوضاع في السودان

صحيفة عبرية: إسرائيل تشارك بمحادثات لتهدئة الأوضاع في السودان

زعمت صحيفة عبرية، اليوم الأحد، أن إسرائيل تشارك في محادثات لتهدئة الأوضاع بين طرفي الصراع في السودان. 16.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-16T11:23+0000

2023-04-16T11:23+0000

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وادعت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، ظهر اليوم الأحد، أن إسرائيل تشارك في اتصالات تهدئة مع طرفي المواجهات العنيفة في السودان، ما بين قوات الجيش التي يقودها عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بزعامة محمد حمدان دقلو "حميدتي".وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن وزارة الخارجية الإسرائيلية قد توصلت إلى استنتاج يقضي بأنه لن يكون بالإمكان التوقيع على اتفاق سلام كامل بين إسرائيل والسودان قبل انتهاء هذه المواجهات.وكان الجيش السوداني قد أعلن، في وقت سابق اليوم الأحد، السيطرة على قواعد ومقرات قوات الدعم السريع في 7 مدن في البلاد.‏وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة السوانية، في بيان منشور على مواقع التواصل، إنه "تمت السيطرة والاستيلاء على قواعد ومقرات مليشيا الدعم السريع المتمردة في مدن بورتسودان، وكسلا، والقضارف، والدمازين، وكوستي، وكادوقلي، ومعسكر كرري بشمال أم درمان".وكانت اشتباكات عنيفة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني قد اندلعت، أمس السبت، في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى في البلاد.وأفاد بيان صدر من الجيش السوداني، أن مقاتلات سلاح الجو السوداني تقوم بعمليات لإجبار قوات الرد السريع على وقف القتال.وقبل ذلك، أعلنت قوات الرد السريع السودانية أنها سيطرت على القصر الرئاسي في الخرطوم، والمطار الدولي للعاصمة، وكذلك القاعدة الجوية في مروي في شمال البلاد.واتهمت قوات الرد السريع في بيان الجيش بمهاجمة قاعدتها في العاصمة، مستخدمةً جميع أنواع الأسلحة.يذكر أن الخلافات بين الجانبين قد تصاعدت بعد تحركات لقوات الدعم السريع داخل العاصمة الخرطوم، وولايات عدّة، قال الجيش إنها تمت دون موافقته، محذراً من "مواجهة محتملة" مع الدعم السريع، فيما اعتبره مراقبون إشارة علنية إلى "خلافات طويلة الأمد تعرقل جهود عودة الحكم المدني".

https://sputnikarabic.ae/20230416/الحرية-والتغيير-تدعو-الجيش-السوداني-وقوات-الدعم-السريع-لوقف-القتال-فورا-1075975408.html

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