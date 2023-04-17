https://sputnikarabic.ae/20230417/الإمارات-لا-بديل-عن-وقف-فوري-لإطلاق-النار-في-السودان-والانخراط-في-محادثات-جادة-1076024011.html

الإمارات: لا بديل عن وقف فوري لإطلاق النار في السودان والانخراط في محادثات جادة

الإمارات: لا بديل عن وقف فوري لإطلاق النار في السودان والانخراط في محادثات جادة

أكد أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، مساء اليوم الاثنين، أنه لا بديل عن مسار الحوار للتوصل إلى حل سياسي في السودان. 17.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-17T19:33+0000

2023-04-17T19:33+0000

2023-04-17T19:33+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة

أخبار السودان اليوم

المجلس السيادي في السودان

الأخبار

أخبار العالم العربي

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103979/20/1039792004_434:0:5270:2720_1920x0_80_0_0_08f7dbb56fcb95383928bb5ee49c1bf8.jpg

وقال قرقاش، إنه "لا بديل عن مسار الحوار للتوصل إلى حل سياسي يجنّب السودان المزيد من المعاناة ويعيده إلى طريق الانتقال السلمي والدستوري"، مضيفا أن ذلك "يتطلب وقفا فوريا لإطلاق النار وانخراطا إيجابيا في محادثات جادة بين كافة الأطراف".وأكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، عبر حسابه على "تويتر"، ضرورة أن "يكون الدور العربي فاعلا ومحوريا لمساعدة الأشقاء على تخطي هذه الأزمة".وتدور منذ صباح السبت الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.وأعلن الجيش السوداني، أن "القوات المسلحة السودانية تصدت لهجمات قوات الدعم السريع في منطقة المدينة الرياضية جنوبي العاصمة وفي عدة مناطق محيطة".كما أعلن الجيش السوداني، في بيان لاحق، قوات الدعم السريع، قوات "متمردة"، حيث ذكر، عبر بيان، أن "الاشتباكات الآن تدور بين قواتكم المسلحة وقوات الدعم السريع المتمردة في المواقع الاستراتيجية".وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الأخبار, أخبار العالم العربي, العالم العربي