https://sputnikarabic.ae/20230417/حميدتي-ندعو-المجتمع-الدولي-للتحرك-الفوري-ضد-البرهان-وسنواصل-ملاحقته-وتقديمه-للعدالة-1076006899.html

حميدتي: ندعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري ضد البرهان وسنواصل ملاحقته وتقديمه للعدالة

حميدتي: ندعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري ضد البرهان وسنواصل ملاحقته وتقديمه للعدالة

دعا قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي للتحرك الآن، والتدخل لوقف جرائم رئيس مجلس السيادة الانتقالي... 17.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-17T09:41+0000

2023-04-17T09:41+0000

2023-04-17T09:41+0000

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

أخبار السودان اليوم

المجلس السيادي في السودان

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/11/1076006719_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_1a5d630b174a4413c68d7c33ff69ead0.jpg

وكتب حميدتي في سلسلة تغريدات عبر حسابه الموثق على "تويتر"، أن "البرهان إسلامي متطرف، يقوم بقضف المدنيين من الجو، وجيشه يشن حملة وحشية ضد الأبرياء، ويقصفهم بطائرات "الميغ".وأضاف موضحا: "نحن نحارب الإسلاميين الراديكاليين الذين يأملون في إبقاء السودان معزولا في الظلام، وبعيدا عن الديمقراطية، سنستمر في ملاحقة البرهان وتقديمه للعدالة".وتابع:وختم حميدتي بيانه قائلا: "نحن نتخذ كل الإجراءات الممكنة لضمان سلامة وأمن الناس، ولن نسمح بإلحاق أي ضرر بهم، وسنفعل كل ما في وسعنا لحماية الديمقراطية ودعم حكم القانون في السودان، سننتصر ونحقق السلام والاستقرار".وتدور منذ صباح السبت، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.وأعلن الجيش السوداني، في بيان السبت، أن القوات المسلحة السودانية "تصدت لهجمات قوات الدعم السريع في منطقة المدينة الرياضية جنوبي العاصمة وفي عدة مناطق محيطة".كما أعلن الجيش السوداني، في بيان لاحق، قوات الدعم السريع، قوات "متمردة"، حيث ذكر، عبر بيان، أن "الاشتباكات الآن تدور بين قواتكم المسلحة وقوات الدعم السريع المتمردة في المواقع الاستراتيجية".ويواصل الجانبان نشر البيانات عن الانتصارات التي يحرزها والخسائر التي يوقعها في صفوف الطرف الآخر.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

https://sputnikarabic.ae/20230415/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الأخبار