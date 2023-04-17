https://sputnikarabic.ae/20230417/مصر-والسعودية-تؤكدان-ضرورة-بذل-الجهود-للحفاظ-على-استقرار-السودان-وشعبه-1076022480.html

مصر والسعودية تؤكدان ضرورة بذل الجهود للحفاظ على استقرار السودان وشعبه

مصر والسعودية تؤكدان ضرورة بذل الجهود للحفاظ على استقرار السودان وشعبه

اتفق وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، على "ضرورة بذل كافة الجهود للحفاظ على استقرار وسلامة دولة السودان... 17.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-17T17:53+0000

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وأفادت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، إن "وزير الخارجية سامح شكري أجرى إتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان حول مستجدات الأزمة في السودان"، مشيرة إلى أن "الاتصال جاء للتشاور وتبادل التقديرات بشأن تطورات الأزمة".وأكد شكري، خلال الاتصال، أن "الرسائل المصرية للطرفين السودانيين تشدد على أهمية تغليب الحكمة والاستماع لصوت العقل بشكل يؤدى إلى وقف فوري لإطلاق النار يسهم في حقن دماء الشعب السوداني والحفاظ على مقدراته".وحسب البيان المصري، "اتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق خلال الأيام القادمة لمتابعة تطورات الأزمة وجهود احتوائها".وتدور منذ صباح السبت الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.وأعلن الجيش السوداني، أن "القوات المسلحة السودانية تصدت لهجمات قوات الدعم السريع في منطقة المدينة الرياضية جنوبي العاصمة وفي عدة مناطق محيطة".كما أعلن الجيش السوداني، في بيان لاحق، قوات الدعم السريع، قوات "متمردة"، حيث ذكر، عبر بيان، أن "الاشتباكات الآن تدور بين قواتكم المسلحة وقوات الدعم السريع المتمردة في المواقع الاستراتيجية".وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الأخبار, العالم العربي