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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230417/وزارة-الدفاع-القوات-الروسية-تصد-هجومين-معاكسين-أوكرانيين-1075994765.html
وزارة الدفاع: القوات الروسية تصد هجومين أوكرانيين معاكسين
وزارة الدفاع: القوات الروسية تصد هجومين أوكرانيين معاكسين
أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "المركز" الروسية، ألكسندر سافتشوك، اليوم الاثنين، أن قوات تجمع "المركز" الروسية صدت هجومين معاكسين أوكرانيين في قطاعي... 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T02:38+0000
2023-04-17T02:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية
أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية
صد هجوم
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موسكو – سبوتنيك. وقال سافتشوك، "في قطاع تشيرفونو ديبروفسك، كشفت قوات ووسائل الاستطلاع عن تحركات المجموعة الهجومية للواء الهجوم الجوي الخامس والتسعين التابع للقوات الأوكرانية. ونفذ طيران الجيش هجوما صاروخيا أسفر عن تكبد العدو خسائر في القوى البشرية والمعدات".بالإضافة إلى ذلك، في قطاع يامبولوفسك، حاولت فصيلة المركبات القتالية المدرعة من اللواء 25 المحمول جواً من القوات الأوكرانية استعادة مواقع كانت قد خسرتها.تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في أيلول/سبتمبر 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه الأقاليم من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230416/للمرة-الرابعة-على-التوالي-القوات-الأوكرانية-تستهدف-مدينة-دونيتسك-بقذائف-الناتو-1075968792.html
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وزارة الدفاع الروسية, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية, صد هجوم
وزارة الدفاع الروسية, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية, صد هجوم

وزارة الدفاع: القوات الروسية تصد هجومين أوكرانيين معاكسين

02:38 GMT 17.04.2023 (تم التحديث: 02:40 GMT 17.04.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "المركز" الروسية، ألكسندر سافتشوك، اليوم الاثنين، أن قوات تجمع "المركز" الروسية صدت هجومين معاكسين أوكرانيين في قطاعي تشيرفونو ديبروفسك ويامبولوفسك من الجبهة.
موسكو – سبوتنيك. وقال سافتشوك، "في قطاع تشيرفونو ديبروفسك، كشفت قوات ووسائل الاستطلاع عن تحركات المجموعة الهجومية للواء الهجوم الجوي الخامس والتسعين التابع للقوات الأوكرانية. ونفذ طيران الجيش هجوما صاروخيا أسفر عن تكبد العدو خسائر في القوى البشرية والمعدات".
بالإضافة إلى ذلك، في قطاع يامبولوفسك، حاولت فصيلة المركبات القتالية المدرعة من اللواء 25 المحمول جواً من القوات الأوكرانية استعادة مواقع كانت قد خسرتها.
وأضاف سافتشوك، "أسفر القصف المدفعي لقوات تجمع "المركز"، عن تكبد العدو خسائر... وأجبر على العودة لمواقعه السابقة".
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في أيلول/سبتمبر 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه الأقاليم من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
للمرة الرابعة على التوالي... القوات الأوكرانية تستهدف مدينة دونيتسك بقذائف الناتو
أمس, 05:51 GMT
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 08:17 GMT
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