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https://sputnikarabic.ae/20230418/السعودية-والهند-تدعوان-إلى-وقف-التصعيد-في-السودان-1076065474.html
السعودية والهند تدعوان إلى وقف التصعيد في السودان
السعودية والهند تدعوان إلى وقف التصعيد في السودان
أكد وزيرا خارجية المملكة العربية السعودية والهند ضرورة وقف التصعيد في السودان، وذلك على خلفية الاشتباكات التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ السبت... 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T21:19+0000
2023-04-18T21:19+0000
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان من نظيره الهندي سوبراهمانيام جايشانكر، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية السعودية على "تويتر" في بيان.وقال البيان إن الجانبين بحثا تطورات الأوضاع الراهنة في السودان وأكدا على أهمية العودة إلى الاتفاق الإطاري لضمان أمن واستقرار السودان.وأعلن الجيش وقوات الدعم السريع عن هدنة هشة في السودان، ورغم ذلك فلا تزال هناك خروقات بين الجانبين في العديد من مناطق السودان.واندلعت المواجهات بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، من جهة، وقوات الدعم السريع التي يقودها الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس.وتتركز معظم الاشتباكات في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري بالخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20230415/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, السعودية, أخبار الهند اليوم
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, السعودية, أخبار الهند اليوم

السعودية والهند تدعوان إلى وقف التصعيد في السودان

21:19 GMT 18.04.2023
© AP Photo / Marwan Aliالدخان يتصاعد في الخرطوم ، السودان ، 15 أبريل 2023.
الدخان يتصاعد في الخرطوم ، السودان ، 15 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
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أكد وزيرا خارجية المملكة العربية السعودية والهند ضرورة وقف التصعيد في السودان، وذلك على خلفية الاشتباكات التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ السبت الماضي.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان من نظيره الهندي سوبراهمانيام جايشانكر، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية السعودية على "تويتر" في بيان.
وقال البيان إن الجانبين بحثا تطورات الأوضاع الراهنة في السودان وأكدا على أهمية العودة إلى الاتفاق الإطاري لضمان أمن واستقرار السودان.
وأعلن الجيش وقوات الدعم السريع عن هدنة هشة في السودان، ورغم ذلك فلا تزال هناك خروقات بين الجانبين في العديد من مناطق السودان.
واندلعت المواجهات بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، من جهة، وقوات الدعم السريع التي يقودها الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس.
وتتركز معظم الاشتباكات في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري بالخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
ماذا يحدث في السودان... تغطية متواصلة للاشتباكات بين الجيش والدعم السريع... فيديو
15 أبريل, 11:30 GMT
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة.
© Sputnikخريطة الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
خريطة الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2023
خريطة الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
© Sputnik
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