https://sputnikarabic.ae/20230419/الرئيس-الإيراني-يجري-اتصالا-هاتفيا-بسلطان-عمان-ويؤكدان-على-الحقوق-المشروعة-للشعب-الفلسطيني-1076100011.html
الرئيس الإيراني يجري اتصالا هاتفيا بسلطان عمان ويؤكدان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
الرئيس الإيراني يجري اتصالا هاتفيا بسلطان عمان ويؤكدان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
أجرى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا بهيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، بحثا خلاله وحدة الصف الإسلامي ضد الاعتداءات الإسرائيلية. 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T19:09+0000
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وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، بأن إبراهيم رئيسي أدان الاعتداءات الإسرائيلية ضد الصائمين الفلسطينيين العُزل، موضحا أن "التعاون والتنسيق بين الدول الإسلامية سيكون عامل مؤثر لردع الاحتلال الإسرائيلي وتأكيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".وتقدم الرئيس الإيراني بالتهاني والتبريكات لسلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، وللشعب العماني بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن العلاقات المميزة لإيران وسلطنة عمان وأهميتها بالنسبة لطهران.ومن جهته، أعرب سلطان عمان عن ارتياحه لمستوى العلاقات مع إيران، مناديا بوجوب تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين، في وقت استنكر إجراءات إسرائيل في تدنيس المسجد الأقصى.وقال سلطان عمان:وفي الخامس والعشرين من مارس/ آذار الماضي، تبادل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، ونظيره العماني، بدر البوسعيدي، خلال اتصال هاتفي، "وجهات النظر حول العلاقات الثنائية ومفاوضات رفع الحظر".وناقش الجانبان، العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك تنسيق زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق المرتقبة إلى طهران، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.من جانبه، طرح وزير الخارجية العماني بعض القضايا الثنائية والإقليمية وتبادل الطرفان وجهات النظر حول زيارة سلطان عمان لإيران، كما رحب الجانبان بتحسين العلاقات بين طهران والرياض، وبين إيران والاتحاد الأوروبي، وبحثا موضوع رفع الحظر عن ايران.وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قال إن السلطان العماني هيثم بن طارق سيزور طهران قريبا حاملا أخبارا سارة بشأن المفاوضات النووية. وجاءت تصريحات عبد اللهيان، خلال اجتماعه بأعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية للبرلمان الإيراني، وتحدث فيه حول مستجدات المفاوضات النووية.وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ذكرت الخارجية الإيرانية في بيان أن "وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التقى سلطان عمان هيثم بن طارق ووجه له دعوة لزيارة إيران".ونقلت الخارجية الإيرانية عن سلطان عمان قوله "آمل أن أزور إيران في المستقبل القريب".
https://sputnikarabic.ae/20230325/عبد-اللهيان-والبوسعيدي-يناقشان-العلاقات-الثنائية-ومفاوضات-رفع-الحظر-عن-إيران-1075115995.html
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إيران, أخبار إيران, سلطنة عمان, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
إيران, أخبار إيران, سلطنة عمان, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
الرئيس الإيراني يجري اتصالا هاتفيا بسلطان عمان ويؤكدان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
19:09 GMT 19.04.2023 (تم التحديث: 20:01 GMT 19.04.2023) تابعنا عبر
أجرى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا بهيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، بحثا خلاله وحدة الصف الإسلامي ضد الاعتداءات الإسرائيلية.
وأفادت وكالة
"إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، بأن إبراهيم رئيسي أدان الاعتداءات الإسرائيلية ضد الصائمين الفلسطينيين العُزل، موضحا أن "التعاون والتنسيق بين الدول الإسلامية سيكون عامل مؤثر لردع الاحتلال الإسرائيلي وتأكيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
وتقدم الرئيس الإيراني بالتهاني والتبريكات لسلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، وللشعب العماني بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن العلاقات المميزة لإيران وسلطنة عمان وأهميتها بالنسبة لطهران.
ومن جهته، أعرب سلطان عمان عن ارتياحه لمستوى العلاقات مع إيران
، مناديا بوجوب تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين، في وقت استنكر إجراءات إسرائيل في تدنيس المسجد الأقصى.
نحن نؤكد دوما مواقفنا تجاه القضية الفلسطينية حتى استيفاء الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وفي الخامس والعشرين من مارس/ آذار الماضي، تبادل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، ونظيره العماني، بدر البوسعيدي، خلال اتصال هاتفي، "وجهات النظر حول العلاقات الثنائية ومفاوضات رفع الحظر".
وناقش الجانبان، العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك تنسيق زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق المرتقبة إلى طهران، حسب وكالة
الأنباء الإيرانية- إرنا.
من جانبه، طرح وزير الخارجية العماني بعض القضايا الثنائية والإقليمية وتبادل الطرفان وجهات النظر حول زيارة سلطان عمان لإيران، كما رحب الجانبان بتحسين العلاقات بين طهران والرياض، وبين إيران والاتحاد الأوروبي، وبحثا موضوع رفع الحظر عن ايران.
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قال إن السلطان العماني هيثم بن طارق سيزور طهران قريبا
حاملا أخبارا سارة بشأن المفاوضات النووية. وجاءت تصريحات عبد اللهيان، خلال اجتماعه بأعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية للبرلمان الإيراني، وتحدث فيه حول مستجدات المفاوضات النووية
.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ذكرت الخارجية الإيرانية
في بيان أن "وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التقى سلطان عمان هيثم بن طارق ووجه له دعوة لزيارة إيران".
ونقلت الخارجية الإيرانية عن سلطان عمان قوله "آمل أن أزور إيران في المستقبل القريب".