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الخارجية الهولندية تطلب من مصر توفير الحماية للهولنديين الموجودين في السودان
الخارجية الهولندية تطلب من مصر توفير الحماية للهولنديين الموجودين في السودان
طالب وزير الخارجية الهولندي، فوبكه هويكسترا، نظيره المصري، سامح شكري، ضرورة إسهام القاهرة في توفير الحماية للهولنديين الموجودين في السودان. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T15:02+0000
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ووفق بيان للمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، أكد أن مطالب وزير الخارجية الهولندي جاءت خلال اتصال هاتفي تلقاه شكري منه، اليوم الخميس.وأشار المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية إلى أن الوزير سامح شكري، رحب بمطالب الوزير الهولندي، مؤكدا على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور خلال القترة المقبلة.وأوضح أبو زيد أن الاتصال تم خلاله "استعراض الجهود التي تبذلها مصر واتصالاتها مع مختلف الأطراف للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار".ولفت إلى أن الوزير الهولندي أبدى "تقدير بلاده للجهود التي تبذلها مصر من أجل وقف إطلاق النار في السودان، معرباً عن قلق بلاده العميق من تأثير العمليات العسكرية على المواطنين السودانيين والرعايا الأجانب المتواجدين هناك".طالع أيضا: المتحدث باسم الجيش السوداني لـ"سبوتنيك": "الدعم السريع" تنسق مع قوى إقليمية "لا تريد بالسودان خيرا"
https://sputnikarabic.ae/20230420/الدفاع-الهولندية-هولندا-ترسل-طائرات-إلى-الأردن-لإمكانية-حدوث-إجلاء-من-السودان-1076121542.html
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الخارجية الهولندية تطلب من مصر توفير الحماية للهولنديين الموجودين في السودان
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طالب وزير الخارجية الهولندي، فوبكه هويكسترا، نظيره المصري، سامح شكري، ضرورة إسهام القاهرة في توفير الحماية للهولنديين الموجودين في السودان.
ووفق بيان
للمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، أكد أن مطالب وزير الخارجية الهولندي جاءت خلال اتصال هاتفي تلقاه شكري منه، اليوم الخميس.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية إلى أن الوزير سامح
شكري، رحب بمطالب الوزير الهولندي، مؤكدا على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور خلال القترة المقبلة.
وأوضح أبو زيد أن الاتصال تم خلاله "استعراض الجهود التي تبذلها مصر واتصالاتها مع مختلف الأطراف للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار".
وأكد أن الوزيرين شددا على "ضرورة الاستمرار في تشجيع الأطراف السودانية على الاستماع لصوت العقل وحقن دماء الشعب السوداني من خلال تطبيق وقف فوري وسريع لإطلاق النار".
ولفت إلى أن الوزير الهولندي أبدى "تقدير بلاده للجهود التي تبذلها مصر من أجل وقف إطلاق النار في السودان، معرباً عن قلق بلاده العميق من تأثير العمليات العسكرية على المواطنين السودانيين والرعايا الأجانب المتواجدين هناك".