https://sputnikarabic.ae/20230420/السعودية-وإيران-تبحثان-الخطوات-المقبلة-في-ضوء-الاتفاق-على-استئناف-العلاقات-1076136195.html
السعودية وإيران تبحثان "الخطوات المقبلة" في ضوء الاتفاق على استئناف العلاقات
السعودية وإيران تبحثان "الخطوات المقبلة" في ضوء الاتفاق على استئناف العلاقات
بحثت السعودية وإيران، مساء اليوم الخميس، "الخطوات المقبلة" في ضوء الاتفاق بينهما على استئناف العلاقات. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T21:02+0000
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان من نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).وفي بداية الاتصال تبادل الوزيران "التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر".وجرى خلال الاتصال "بحث العديد من الموضوعات التي تهم البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الخطوات المقبلة في ضوء ما تم الاتفاق عليه مؤخراً مع جمهورية الصين الشعبية".وتوصلت السعودية وإيران الشهر الماضي إلى اتفاق برعاية صينية أنهى أكثر من 7 سنوات من القطيعة الدبلوماسية، حيث تم الاتفاق على إعادة فتح السفارات بين البلدين خلال مدة أقصاها شهران، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما الصين.وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.
https://sputnikarabic.ae/20230419/حزب-الله-الاتفاق-السعودي-الإيراني-كان-قرارا-جريئا-وشجاعا-1076098877.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, أخبار العالم الآن
السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, أخبار العالم الآن
السعودية وإيران تبحثان "الخطوات المقبلة" في ضوء الاتفاق على استئناف العلاقات
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بحثت السعودية وإيران، مساء اليوم الخميس، "الخطوات المقبلة" في ضوء الاتفاق بينهما على استئناف العلاقات.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي
تلقاه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان من نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
وفي بداية الاتصال تبادل الوزيران "التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر
".
وجرى خلال الاتصال "بحث العديد من الموضوعات التي تهم البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الخطوات المقبلة في ضوء ما تم الاتفاق عليه مؤخراً مع جمهورية الصين الشعبية".
وتوصلت السعودية وإيران
الشهر الماضي إلى اتفاق برعاية صينية أنهى أكثر من 7 سنوات من القطيعة الدبلوماسية، حيث تم الاتفاق على إعادة فتح السفارات بين البلدين خلال مدة أقصاها شهران، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما الصين.
وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".
وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر
.