https://sputnikarabic.ae/20230421/لجنة-أطباء-السودان-لسبوتنيك-انقطاع-التيار-الكهربائي-والمياه-يهدد-بتوقف-الخدمات-الطبية-في-المستشفيات-1076172987.html

لجنة أطباء السودان لـ"سبوتنيك": هناك مستشفيات أغلقت وأخرى مهددة بالإغلاق بسبب القصف

لجنة أطباء السودان لـ"سبوتنيك": هناك مستشفيات أغلقت وأخرى مهددة بالإغلاق بسبب القصف

صرحت لجنة أطباء السودان لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأن هناك مستشفيات قد أغلقت بسبب نقص الموارد الطبية والطاقم الطبي وأخرى مهددة بالإغلاق بسبب القصف. 21.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-21T15:00+0000

2023-04-21T15:00+0000

2023-04-21T16:01+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقالوا في اللجنة للوكالة، ردا على سؤال حول النقص في المواد الطبية وخاصة الإسعافات الأولية في المستشفيات، وهل هذا النقص في الخرطوم أو في مدن أخرى يؤثر على عملها، إن "هناك مستشفيات بقيت لديها سعة استيعابية عالية، ما أدى إلى انخفاض الجودة في خدماتها الطبية التي تقدمها، بما في ذلك الموارد الطبية والطاقم الطبي، كما أن هناك مستشفيات أغلقت بسبب نفاذ المواد الطبية، وهناك مستشفيات مهددة بالإغلاق، ومستشفيات أغلقت قسراً بسبب القصف"، وأن المستشفيات بحاجة ماسة للكثير من المواد الطبية للإسعافات الأولية أو الثانوية.وحول ما إذا كانت هناك مشاكل بخصوص الطاقة، قالوا في اللجنة: "نعم هناك مشكلة في التيار الكهربائي وهناك مدن وأحياء، حيث التيار الكهربائي منقطع تماماً، وهناك أخرى يتزامن فيها التيار الكهربائي، كما أن هناك انقطاع دائم للمياه والوقود يؤدي إلى وقوف الأجهزة، مثل أجهزة التنفس الاصطناعي والأجهزة الطبية التي نحتاجها لتقديم الخدمة الطبية للمرضى".وذكرت قوات الدعم السريع، من خلال مقطع فيديو على "فيسبوك" (موقع تابع لشركة ميتا، المحظورة في روسيا على خلفية التطرف)، أنها "كبدت قوات الجيش خسائر كبيرة، على الطريق الرابط بين الخرطوم ومدنية ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة".من جهة أخرى، نشرت القوات المسلحة السودانية مقطع فيديو على صفحتها الرئيسة في "فيسبوك"، اليوم الجمعة، تؤكد سيطرة قواتها على مقر القيادة العامة للجيش، في وسط الخرطوم.وصباح اليوم الجمعة، وافقت قيادة الدعم السريع في السودان على إعلان هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة تبدأ من الساعة السادسة صباحًا بتوقيت السودان.جاءت هذه الهدنة تزامنًا مع احتفالات عيد الفطر المبارك، وتهدف إلى فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين وإتاحة الفرصة لهم لمعايدة ذويهم.ويشهد السودان اشتباكات مسلحة عنيفة وواسعة النطاق، منذ السبت الماضي، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع.ويحاول كل من الطرفين أن يسيطر على مقار حيوية أبرزها القصر الجمهوري في الخرطوم، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية أبرزها مطار مروي.ورغم إعلان هدنة لمدة 24 ساعة منذ مساء الأربعاء، إلا أن هناك اشتباكات متفرقة بين الجانبين، رغم مطالبات دولية وإقليمية بوقف إطلاق النار واللجوء للحوار لإنهاء الأزمة التي يشهدها السودان، ويقودها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى قيادة الجيش، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يتولى قيادة قوات الدعم السريع.

https://sputnikarabic.ae/20230418/خريطة-الاشتباكات-بين-الجيش-السوداني-وقوات-الدعم-السريع-1076052493.html

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أخبار السودان اليوم, العالم العربي, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار