https://sputnikarabic.ae/20230422/عشرات-الآلاف-يتظاهرون-في-إسرائيل-ضد-مشروع-إصلاح-النظام-القضائي-1076189900.html

عشرات الآلاف يتظاهرون في إسرائيل ضد مشروع إصلاح النظام القضائي

عشرات الآلاف يتظاهرون في إسرائيل ضد مشروع إصلاح النظام القضائي

تظاهر عشرات آلاف من الإسرائيليين، اليوم السبت، ضد خطة إصلاح النظام القضائي التي تؤيدها حكومة بنيامين نتنياهو. 22.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-22T20:39+0000

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وذكرت "فرانس برس" أن عشرات الآلاف نزلوا مجددا إلى شوارع تل أبيب، مساء اليوم، احتجاجا على الخطة التي يعتبرون أنها مخالفة لأسس الديموقراطية.ويشارك الإسرائيليون، للأسبوع السادس عشر على التوالي، في التظاهرات المناهضة للمشروع.وتمثل تظاهرة تل أبيب أكبر تجمع في البلاد، وقد ضمت عشرات آلاف المشاركين، بحسب شاهد عيان.وشهدت مدن أخرى في إسرائيل ولا سيما حيفا، تظاهرات أقل حجما ضد مشروع إصلاح النظام القضائي.ويتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين بشكل أسبوعي للتنديد بالمشروع منذ الإعلان عنه في مطلع كانون الثاني/يناير، وانتقاد الحكومة التي يقودها بنيامين نتنياهو.وبعد توسع الاحتجاجات وبداية إضراب عام وظهور توترات في صفوف الغالبية، أعلنت الحكومة في 27 آذار/مارس، "تعليق" المسار التشريعي لإعطاء "فرصة للحوار"، لكن التعبئة المناهضة للمشروع لا تزال قوية.

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