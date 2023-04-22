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https://sputnikarabic.ae/20230422/عشرات-الآلاف-يتظاهرون-في-إسرائيل-ضد-مشروع-إصلاح-النظام-القضائي-1076189900.html
عشرات الآلاف يتظاهرون في إسرائيل ضد مشروع إصلاح النظام القضائي
عشرات الآلاف يتظاهرون في إسرائيل ضد مشروع إصلاح النظام القضائي
تظاهر عشرات آلاف من الإسرائيليين، اليوم السبت، ضد خطة إصلاح النظام القضائي التي تؤيدها حكومة بنيامين نتنياهو. 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T20:39+0000
2023-04-22T20:39+0000
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وذكرت "فرانس برس" أن عشرات الآلاف نزلوا مجددا إلى شوارع تل أبيب، مساء اليوم، احتجاجا على الخطة التي يعتبرون أنها مخالفة لأسس الديموقراطية.ويشارك الإسرائيليون، للأسبوع السادس عشر على التوالي، في التظاهرات المناهضة للمشروع.وتمثل تظاهرة تل أبيب أكبر تجمع في البلاد، وقد ضمت عشرات آلاف المشاركين، بحسب شاهد عيان.وشهدت مدن أخرى في إسرائيل ولا سيما حيفا، تظاهرات أقل حجما ضد مشروع إصلاح النظام القضائي.ويتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين بشكل أسبوعي للتنديد بالمشروع منذ الإعلان عنه في مطلع كانون الثاني/يناير، وانتقاد الحكومة التي يقودها بنيامين نتنياهو.وبعد توسع الاحتجاجات وبداية إضراب عام وظهور توترات في صفوف الغالبية، أعلنت الحكومة في 27 آذار/مارس، "تعليق" المسار التشريعي لإعطاء "فرصة للحوار"، لكن التعبئة المناهضة للمشروع لا تزال قوية.
https://sputnikarabic.ae/20230416/هجوم-سيبراني-جديد-يستهدف-المنازل-الذكية-في-تل-أبيب-1075973599.html
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الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, تل أبيب, بنيامين نتنياهو, العالم
الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, تل أبيب, بنيامين نتنياهو, العالم

عشرات الآلاف يتظاهرون في إسرائيل ضد مشروع إصلاح النظام القضائي

20:39 GMT 22.04.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZمؤيدو رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يحتشدون لدعم مشروع قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل التابع لحكومته في شارع في تل أبيب، 30 مارس/ آذار 2023
مؤيدو رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يحتشدون لدعم مشروع قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل التابع لحكومته في شارع في تل أبيب، 30 مارس/ آذار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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تظاهر عشرات آلاف من الإسرائيليين، اليوم السبت، ضد خطة إصلاح النظام القضائي التي تؤيدها حكومة بنيامين نتنياهو.
وذكرت "فرانس برس" أن عشرات الآلاف نزلوا مجددا إلى شوارع تل أبيب، مساء اليوم، احتجاجا على الخطة التي يعتبرون أنها مخالفة لأسس الديموقراطية.
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ويشارك الإسرائيليون، للأسبوع السادس عشر على التوالي، في التظاهرات المناهضة للمشروع.
وتمثل تظاهرة تل أبيب أكبر تجمع في البلاد، وقد ضمت عشرات آلاف المشاركين، بحسب شاهد عيان.
وشهدت مدن أخرى في إسرائيل ولا سيما حيفا، تظاهرات أقل حجما ضد مشروع إصلاح النظام القضائي.
ويتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين بشكل أسبوعي للتنديد بالمشروع منذ الإعلان عنه في مطلع كانون الثاني/يناير، وانتقاد الحكومة التي يقودها بنيامين نتنياهو.
وبعد توسع الاحتجاجات وبداية إضراب عام وظهور توترات في صفوف الغالبية، أعلنت الحكومة في 27 آذار/مارس، "تعليق" المسار التشريعي لإعطاء "فرصة للحوار"، لكن التعبئة المناهضة للمشروع لا تزال قوية.
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