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https://sputnikarabic.ae/20230422/مقتل-6-أشخاص-جراء-سقوط-قذيفة-على-منزل-في-أم-درمان-شمال-الخرطوم-1076188830.html
مقتل 6 أشخاص جراء سقوط قذيفة على منزل في أم درمان شمال الخرطوم
مقتل 6 أشخاص جراء سقوط قذيفة على منزل في أم درمان شمال الخرطوم
قتل 6 أشخاص على الأقل، اليوم السبت، جراء سقوط قذيفة مدفعية على منزل في مدينة أم درمان شمال الخرطوم، خلال اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T18:12+0000
2023-04-22T18:12+0000
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وقال شهود عيان إن القذيفة سقطت على منزل مواطن في ضاحية "المنصورة" في أم درمان، حيث تواجد عدد من عناصر قوات الدعم السريع، بحسب موقع "سودان تربيون".وذكر الشهود أن الحادث أسفر عن مقتل 6 أشخاص في الحال وإصابة 7 آخرين بجراح خطيرة.ويشهد السودان اشتباكات مسلحة عنيفة وواسعة النطاق، منذ السبت الماضي، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع.ويحاول كل من الطرفين أن يسيطر على مقار حيوية أبرزها القصر الجمهوري في الخرطوم، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية أبرزها مطار مروي.ورغم إعلان هدنة لمدة 3 أيام منذ الجمعة، إلا أن هناك اشتباكات متفرقة بين الجانبين، رغم مطالبات دولية وإقليمية بوقف إطلاق النار واللجوء للحوار لإنهاء الأزمة التي يشهدها السودان، ويقودها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى قيادة الجيش، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يتولى قيادة قوات الدعم السريع.
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الأخبار, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, اتفاق السودان, قوات الدعم السريع السودانية
الأخبار, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, اتفاق السودان, قوات الدعم السريع السودانية

مقتل 6 أشخاص جراء سقوط قذيفة على منزل في أم درمان شمال الخرطوم

18:12 GMT 22.04.2023
© AFP 2023السودان
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2023
© AFP 2023
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قتل 6 أشخاص على الأقل، اليوم السبت، جراء سقوط قذيفة مدفعية على منزل في مدينة أم درمان شمال الخرطوم، خلال اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وقال شهود عيان إن القذيفة سقطت على منزل مواطن في ضاحية "المنصورة" في أم درمان، حيث تواجد عدد من عناصر قوات الدعم السريع، بحسب موقع "سودان تربيون".
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وذكر الشهود أن الحادث أسفر عن مقتل 6 أشخاص في الحال وإصابة 7 آخرين بجراح خطيرة.
ويشهد السودان اشتباكات مسلحة عنيفة وواسعة النطاق، منذ السبت الماضي، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع.
ويحاول كل من الطرفين أن يسيطر على مقار حيوية أبرزها القصر الجمهوري في الخرطوم، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية أبرزها مطار مروي.
ورغم إعلان هدنة لمدة 3 أيام منذ الجمعة، إلا أن هناك اشتباكات متفرقة بين الجانبين، رغم مطالبات دولية وإقليمية بوقف إطلاق النار واللجوء للحوار لإنهاء الأزمة التي يشهدها السودان، ويقودها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى قيادة الجيش، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يتولى قيادة قوات الدعم السريع.
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