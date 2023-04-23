https://sputnikarabic.ae/20230423/الجيش-الأردني-يعلن-توجه-أربع-طائرات-من-سلاح-الجو-الملكي-إلى-السودان-لإجلاء-300-شخص-1076202316.html
الجيش الأردني يعلن توجه أربع طائرات من سلاح الجو الملكي إلى السودان لإجلاء 300 شخص
الجيش الأردني يعلن توجه أربع طائرات من سلاح الجو الملكي إلى السودان لإجلاء 300 شخص
أعلن الجيش الأردني، اليوم الأحد، "إقلاع أربع طائرات من سلاح الجو الملكي من مطار ماركا العسكري متجهةً إلى جمهورية السودان، لإجلاء 260 شخصاً من الجالية الأردنية... 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T15:52+0000
2023-04-23T15:52+0000
2023-04-23T15:52+0000
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وأضاف الجيش الأردني، في بيان له، أن "جهود القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بتسيير إقلاع الطائرات، يأتي بالتشارك مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين خدمة للمواطنين الأردنيين أينما كانوا وفي كافة الظروف الطارئة، وذلك بتقديم كل أشكال الإسناد والدعم لإنجاح عمليات إجلاء المواطنين الأردنيين من جمهورية السودان، حسب وكالة الأنباء الأردنية- بترا.وأعلنت عدة دول عن إجلاء أو عزمها على إجلاء رعاياها من السودان، بسبب الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين، وبرز الخلاف في الفترة الزمنية لاندماج قوات الدعم السريع بالجيش السوداني.يذكر أن انتشار قوات الدعم السريع حول مطار وقاعدة مروي، منذ الأربعاء الماضي، كان سبباً في اندلاع النزاع العسكري بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، حين طلبت الأخيرة انسحاب الدعم السريع من مروي خلال 24 ساعة، وهذا ما لم ينفذه الأخيرة.وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة بالسودان في الأول من نيسان/أبريل الحالي إضافة للتوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 أبريل وهذا لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.
https://sputnikarabic.ae/20221206/الأردن-مرحبا-بالاتفاق-الإطاري-في-السودان-إنجاز-مهم-نأمل-أن-يقود-لاتفاق-نهائي-1070896331.html
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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, أخبار الأردن, الأخبار, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, أخبار الأردن, الأخبار, العالم العربي
الجيش الأردني يعلن توجه أربع طائرات من سلاح الجو الملكي إلى السودان لإجلاء 300 شخص
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أعلن الجيش الأردني، اليوم الأحد، "إقلاع أربع طائرات من سلاح الجو الملكي من مطار ماركا العسكري متجهةً إلى جمهورية السودان، لإجلاء 260 شخصاً من الجالية الأردنية بالتنسيق مع وزارة الخارجية".
وأضاف الجيش الأردني، في بيان له، أن "جهود القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بتسيير إقلاع الطائرات، يأتي بالتشارك مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين خدمة للمواطنين الأردنيين أينما كانوا وفي كافة الظروف الطارئة، وذلك بتقديم كل أشكال الإسناد والدعم لإنجاح عمليات إجلاء المواطنين الأردنيين من جمهورية السودان، حسب وكالة
الأنباء الأردنية- بترا.
وأعلنت عدة دول عن إجلاء أو عزمها على إجلاء رعاياها من السودان، بسبب الصراع الدائر بين الجيش السوداني
وقوات الدعم السريع.
واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين، وبرز الخلاف في الفترة الزمنية لاندماج قوات الدعم السريع بالجيش السوداني.
يذكر أن انتشار قوات الدعم السريع حول مطار وقاعدة مروي
، منذ الأربعاء الماضي، كان سبباً في اندلاع النزاع العسكري بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، حين طلبت الأخيرة انسحاب الدعم السريع من مروي خلال 24 ساعة، وهذا ما لم ينفذه الأخيرة.
وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة بالسودان في الأول من نيسان/أبريل الحالي إضافة للتوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 أبريل وهذا لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.