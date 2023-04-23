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https://sputnikarabic.ae/20230423/الخارجية-العراقية-مقتل-مواطن-عراقي-جراء-الاشتباكات-في-السودان-1076203727.html
الخارجية العراقية: مقتل مواطن عراقي جراء الاشتباكات في السودان
الخارجية العراقية: مقتل مواطن عراقي جراء الاشتباكات في السودان
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، عن "مقتل مواطن عراقي جراء الأحداث في السودان". 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T16:33+0000
2023-04-23T16:33+0000
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وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في تصريحات مع وكالة الأنباء العراقية- واع، إن "مواطنا عراقيا قتل نتيجة الأحداث التي يشهدها السودان"، مؤكدا "إجلاء 14 عراقيا من الخرطوم إلى منطقة بورتسودان".وأعلنت عدة دول عن إجلاء أو عزمها على إجلاء رعاياها من السودان، بسبب الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين، وبرز الخلاف في الفترة الزمنية لاندماج قوات الدعم السريع بالجيش السوداني.يذكر أن انتشار قوات الدعم السريع حول مطار وقاعدة مروي، منذ الأربعاء الماضي، كان سبباً في اندلاع النزاع العسكري بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، حين طلبت الأخيرة انسحاب الدعم السريع من مروي خلال 24 ساعة، وهذا ما لم ينفذه الأخيرة.وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة بالسودان في الأول من نيسان/أبريل الحالي إضافة للتوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 أبريل وهذا لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.
https://sputnikarabic.ae/20230422/العراق-يعلن-إجلاء-دبلوماسييه-من-السودان-في-عملية-نوعية-1076190348.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

الخارجية العراقية: مقتل مواطن عراقي جراء الاشتباكات في السودان

16:33 GMT 23.04.2023
© AFP 2023 / Abdelmoneim Sayedلقطة فيديو التقطت من قناة AFPTV في 19 أبريل 2023 ، تظهر مشهدًا جويًا لدخان أسود يغطي السماء فوق العاصمة الخرطوم.
لقطة فيديو التقطت من قناة AFPTV في 19 أبريل 2023 ، تظهر مشهدًا جويًا لدخان أسود يغطي السماء فوق العاصمة الخرطوم. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2023
© AFP 2023 / Abdelmoneim Sayed
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أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، عن "مقتل مواطن عراقي جراء الأحداث في السودان".
وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في تصريحات مع وكالة الأنباء العراقية- واع، إن "مواطنا عراقيا قتل نتيجة الأحداث التي يشهدها السودان"، مؤكدا "إجلاء 14 عراقيا من الخرطوم إلى منطقة بورتسودان".
وأعلنت عدة دول عن إجلاء أو عزمها على إجلاء رعاياها من السودان، بسبب الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
المتحدث الرسمي بإسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2023
العراق يعلن إجلاء دبلوماسييه من السودان في "عملية نوعية"
أمس, 20:52 GMT
واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين، وبرز الخلاف في الفترة الزمنية لاندماج قوات الدعم السريع بالجيش السوداني.
يذكر أن انتشار قوات الدعم السريع حول مطار وقاعدة مروي، منذ الأربعاء الماضي، كان سبباً في اندلاع النزاع العسكري بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، حين طلبت الأخيرة انسحاب الدعم السريع من مروي خلال 24 ساعة، وهذا ما لم ينفذه الأخيرة.
وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة بالسودان في الأول من نيسان/أبريل الحالي إضافة للتوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 أبريل وهذا لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.
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