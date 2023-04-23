https://sputnikarabic.ae/20230423/بجهود-روسية--سورية--أممية-تركيا-تعيد-ضخ-مياه-الشرب-إلى-سكان-مدينة-الحسكة-1076201963.html

بجهود (روسية- سورية- أممية).. تركيا تعيد ضخ مياه الشرب إلى سكان مدينة الحسكة

بجهود (روسية- سورية- أممية).. تركيا تعيد ضخ مياه الشرب إلى سكان مدينة الحسكة

بعد أشهر على قطعها، أعادت تركيا ضخ مياه الشرب من الينابيع التي تقع تحت سيطرتها شرقي سوريا، إلى نحو مليون مواطن سوري من سكان الحسكة. 23.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-23T15:51+0000

2023-04-23T15:51+0000

2023-04-23T16:00+0000

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وأكدت مصادر مطلعة لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أن تشغيل محطة مياه علوك الواقعة شرقي رأس العين ضمن مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الخاضعة لها والتي تعتبر المصدر الوحيد لمياه الشرب لمليون مدني في مدينة الحسكة، بعد انقطاع مستمر منذ ثمانية أشهر، جاء نتيجة نجاح المساعي والضغوطات التي قامت بها روسيا والدولة السورية على تركيا في الأمم المتحدة أخيرا.وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، عن وصول مياه الشرب إلى أحياء وسط مدينة الحسكة وحي المريديان والحي العسكري وحي تل حجر بعد انقطاع استمر لثمانية أشهر متواصلة، وذلك بعد إعادة تشغيل محطة علوك بريف رأس العين شمالي الحسكة، من قبل الجيش التركي، بعد إيصال التيار الكهربائي لها من محطة الدرباسية المسيطر عليها هي الأخرى من قبل "قسد"، حيث تعاني (محطة علوك) من انقطاعات متكررة تصل بعضها إلى أشهر عديدة، وذلك منذ سيطرة على منطقة رأس العين شمالي غربي الحسكة من قبل الجيش التركي أواخر عام 2019.وبيّن مدير عام مؤسسة المياه الحكومية في الحسكة المهندس محمود عكلة في تصريح لــ "سبوتنيك"، أن خزانات التجميع الأساسية في محطة الحمة تمت تعبئتها من كميات المياه الواردة من محطة آبار علوك بعد أن تم تشغيلها بعدما أوقف المحتل التركي الضخ منذ مطلع شهر أيلول من العام الفائت، مشيراً إلى أن وارد المياه عبر خطوط نقل المياه من علوك إلى الحمة يعتبر جيد.وأكد عكلة عدم دخول ورشات المؤسسة السورية الحكومية إلى محطة آبار علوك للاطلاع على واقعها وخاصة أن المحطة متوقفة عن العمل منذ ثمانية أشهر، داعياً إلى ضرورة تسليم محطة علوك بشكل كامل للعاملين في المؤسسة لضمان استمرار ضخ المياه باتجاه أحياء مدينة الحسكة دون أي توقف وإجراء الصيانات اللازمة لها.وأوضح العكلة بأن خروج محطة علوك و محطة الحمة عن السيطرة إضافة لسيطرة قوات "قسد" على منابع الكهرباء المغذية للمحطات، والتعديات الجائرة على خطوط الكهرباء الواصلة من الدرباسية إلى رأس العين من قبل مسلحي "قسد" والمجموعات المسلحة الخاضعة للاحتلال التركي، وخط جر المياه من رأس العين إلى الحسكة والتي تصل إلى مسافته إلى 80 كم، جعل من الوضع المائي في مدينة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وقراها صعباً جداً، ووصل في بعض الأوقات إلى ظروفاً مأساوية خصوصاً مع دخول فصل الصيف وانتشار الأوبئة والأمراض المعدية.ويعاني مليون مدني سوري في مدينة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وقراها والريف الغربي للحسكة، من معاناة استمرار انقطاع المياه عنهم خلال فترات متكررة تصل بعضها إلى أشهر طويلة نتيجة توقف العمل في محطة مشروع أبار علوك التي تعتبر المصدر الوحيد للمياه والتي تضم 34 بئراً ضخماً و16 مضخة أفقية، ويصل إنتاجها اليومي إلى ما يقارب 100 ألف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب وهي تقع في قرية علوك شرقي مدينة رأس العين على الحدود السورية - التركية.

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