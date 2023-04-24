عربي
مصر تعلن مقتل مساعد الملحق الإداري بسفارتها في السودان خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة
https://sputnikarabic.ae/20230424/بيسكوف-صفقة-الحبوب-لا-يمكن-أن-تستمر-دون-استيفاء-شروطها-1076244300.html
بيسكوف: صفقة الحبوب لا يمكن أن تستمر دون استيفاء شروطها
بيسكوف: صفقة الحبوب لا يمكن أن تستمر دون استيفاء شروطها
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، بأن صفقة الحبوب لا يمكن أن تستمر دون أن تستوفي شروطها. 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T20:14+0000
2023-04-24T20:14+0000
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
منظمة الأمم المتحدة
موسكو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/06/1060889600_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dcc5678194ede1c60dfabc764c8e1a3d.jpg
موسكو – سبوتنيك. وقال بيسكوف ردا على سؤال حول موقف موسكو من تمديد الصفقة: "لا يمكن أن تستمر دون استيفاء الشروط".وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد دعا في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، إلى تنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود، ومذكرة تسهيل تصدير الأغذية والأسمدة من روسيا.وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مركز التنسيق المشترك في إسطنبول يواجه بالفعل صعوبات حاليا في تسجيل السفن الجديدة وعمليات التفتيش بموجب صفقة الحبوب، مرجعةً ذلك لتصرفات ممثلي أوكرانيا والأمم المتحدة.وكتبت زاخاروفا، يوم أمس الأربعاء: "في الوقت الحاضر، تواجه منصة مركز التنسيق المشترك في إسطنبول بالفعل صعوبات في تسجيل السفن الجديدة وإجراء عمليات التفتيش. تنشأ فقط نتيجة لتصرفات الممثلين الأوكرانيين، وكذلك ممثلي الأمم المتحدة، الذين، على ما يبدو، لا يريدون أو لا يستطيعون مواجهتهم".ووفقًا لزخاروفا، فإن كييف، "بعد أن تجاهلت كل الاعتبارات الإنسانية، وكذلك الآداب العامة، يسعون الآن إلى استغلال" مبادرة البحر الأسود "بالكامل من أجل زيادة الأرباح التجارية، دون تجنب الانتهاكات الصارخة للقواعد الإجرائية أو المطالب بالرشاوى من مالكي السفن".
https://sputnikarabic.ae/20230420/السفارة-الروسية-واشنطن-تلتزم-الصمت-حيال-المستفيدين-الحقيقيين-من-الشق-الأوكراني-من-صفقة-الحبوب-1076138011.html
موسكو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/06/1060889600_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_38bc9a388ff939f3ae8ee6a630d000e1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة, موسكو
أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة, موسكو

بيسكوف: صفقة الحبوب لا يمكن أن تستمر دون استيفاء شروطها

20:14 GMT 24.04.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، بأن صفقة الحبوب لا يمكن أن تستمر دون أن تستوفي شروطها.
موسكو – سبوتنيك. وقال بيسكوف ردا على سؤال حول موقف موسكو من تمديد الصفقة: "لا يمكن أن تستمر دون استيفاء الشروط".
الزراعة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
السفارة الروسية: واشنطن تلتزم الصمت حيال المستفيدين الحقيقيين من الشق الأوكراني في صفقة الحبوب
20 أبريل, 23:42 GMT
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد دعا في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، إلى تنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود، ومذكرة تسهيل تصدير الأغذية والأسمدة من روسيا.
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مركز التنسيق المشترك في إسطنبول يواجه بالفعل صعوبات حاليا في تسجيل السفن الجديدة وعمليات التفتيش بموجب صفقة الحبوب، مرجعةً ذلك لتصرفات ممثلي أوكرانيا والأمم المتحدة.
وكتبت زاخاروفا، يوم أمس الأربعاء: "في الوقت الحاضر، تواجه منصة مركز التنسيق المشترك في إسطنبول بالفعل صعوبات في تسجيل السفن الجديدة وإجراء عمليات التفتيش. تنشأ فقط نتيجة لتصرفات الممثلين الأوكرانيين، وكذلك ممثلي الأمم المتحدة، الذين، على ما يبدو، لا يريدون أو لا يستطيعون مواجهتهم".
ووفقًا لزخاروفا، فإن كييف، "بعد أن تجاهلت كل الاعتبارات الإنسانية، وكذلك الآداب العامة، يسعون الآن إلى استغلال" مبادرة البحر الأسود "بالكامل من أجل زيادة الأرباح التجارية، دون تجنب الانتهاكات الصارخة للقواعد الإجرائية أو المطالب بالرشاوى من مالكي السفن".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:36 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للاشتباكات في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو12:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала