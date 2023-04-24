https://sputnikarabic.ae/20230424/وزير-الخارجية-السعودي-المملكة-ستواصل-إجلاء-رعايا-الدول-التي-طلبت-المساعدة--1076246350.html

وزير الخارجية السعودي: المملكة ستواصل إجلاء رعايا الدول التي طلبت المساعدة

وزير الخارجية السعودي: المملكة ستواصل إجلاء رعايا الدول التي طلبت المساعدة

قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، صباح اليوم الثلاثاء، إن المملكة ستواصل إجلاء رعايا الدول التي طلبت المساعدة. 24.04.2023, سبوتنيك عربي

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وقال وزير الخارجية: "نتواصل بشكل مباشر مع الأشقاء في السودان لتأمين ممرات آمنة بهدف إجلاء رعايا الدول الشقيقة والصديقة".وأضاف: "سنستمر في مساعينا الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة رعاياها ونقلهم لأماكن آمنة".وقال البيان: بتوجيهات من القيادة -حفظها الله- وانطلاقاً من واجبنا تجاه مواطني المملكة في جميع دول العالم وبمساندة من القوات البحرية الملكية السعودية ومن مختلف أفرع القوات المسلحة مشكورين، تم إجلاء 101 مواطن سعودي، و255 شخصاً آخرين ينتمون لـ 26 جنسية.وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت مؤخرا، عن بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة.وأعلنت عدة دول عن إجلاء أو عزمها على إجلاء رعاياها من السودان، بسبب الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين، وبرز الخلاف في الفترة الزمنية لاندماج قوات الدعم السريع بالجيش السوداني.يذكر أن انتشار قوات الدعم السريع حول مطار وقاعدة مروي، منذ الأربعاء الماضي، كان سبباً في اندلاع النزاع العسكري بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، حين طلبت الأخيرة انسحاب الدعم السريع من مروي خلال 24 ساعة، وهذا ما لم ينفذه الأخيرة.وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة بالسودان في الأول من نيسان/أبريل الحالي إضافة للتوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 أبريل وهذا لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.

https://sputnikarabic.ae/20230424/السعودية-تؤكد-استمرار-عمليات-إجلاء-الرعايا-العرب-والأجانب-من-السودان-1076241661.html

https://sputnikarabic.ae/20230424/السعودية-تؤكد-استمرار-عمليات-إجلاء-الرعايا-العرب-والأجانب-من-السودان-1076241661.html

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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم العربي