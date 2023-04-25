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تغطية مباشرة للاشتباكات في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو
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نقابة أطباء السودان: ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات إلى 291 قتيلا و1699 مصابا
نقابة أطباء السودان: ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات إلى 291 قتيلا و1699 مصابا
أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الضحايا المدنيين جراء الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني إلى 291 قتيلا و1699 مصابا. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T07:43+0000
2023-04-25T07:43+0000
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وتابعت النقابة في بيان لها اليوم، إن 71% من المستشفيات المتاخمة القريبة من مناطق الاشتباكات "متوقفة عن الخدمة".وحسب النقابة تم قصف 13 مستشفى و19 أخرى تعرضت لإخلاء قسري نتيجة الاشتباكات.وتشهد الخرطوم وعدد من المدن السودانية منذ 15 نيسان/ أبريل الجاري، مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين، وبرز الخلاف في الفترة الزمنية لاندماج قوات الدعم السريع بالجيش السوداني.
https://sputnikarabic.ae/20230425/إجلاء-الدفعة-الأولى-من-الرعايا-اليمنيين-في-السودان-إلى-جدة-1076251108.html
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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, قوات الدعم السريع السودانية
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, قوات الدعم السريع السودانية

نقابة أطباء السودان: ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات إلى 291 قتيلا و1699 مصابا

07:43 GMT 25.04.2023
© AFP 2023السودان
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
© AFP 2023
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أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الضحايا المدنيين جراء الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني إلى 291 قتيلا و1699 مصابا.
وتابعت النقابة في بيان لها اليوم، إن 71% من المستشفيات المتاخمة القريبة من مناطق الاشتباكات "متوقفة عن الخدمة".
جانب من عملية الإجلاء التي نفذتها القوات البحرية لمواطنين سعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
إجلاء الدفعة الأولى من الرعايا اليمنيين في السودان إلى جدة
05:39 GMT
وحسب النقابة تم قصف 13 مستشفى و19 أخرى تعرضت لإخلاء قسري نتيجة الاشتباكات.
وتشهد الخرطوم وعدد من المدن السودانية منذ 15 نيسان/ أبريل الجاري، مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
الدخان يتصاعد في الخرطوم ، السودان ، 15 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
مصر تعلن مقتل مساعد الملحق الإداري بسفارتها في السودان خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة
أمس, 20:09 GMT
واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين، وبرز الخلاف في الفترة الزمنية لاندماج قوات الدعم السريع بالجيش السوداني.
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