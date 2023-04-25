https://sputnikarabic.ae/20230425/كوليبا-على-الناتو-تقديم-شروط-انضمام-كييف-للحلف-في-عام-2023-1076282964.html
كوليبا: على الناتو تقديم شروط انضمام كييف للحلف في عام 2023
كوليبا: على الناتو تقديم شروط انضمام كييف للحلف في عام 2023
قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا اليوم الثلاثاء أن على الناتو أن يقدم في عام 2023 شروط انضمام كييف إلى الحلف. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T20:15+0000
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أخبار أوكرانيا
الناتو
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وكتب كوليبا في مجلة "فورين بوليسي": "ما نحتاجه هو بيان مكتوب واضح من الحلفاء (الناتو) يحدد مسار الانضمام (أوكرانيا إلى الحلف)".وختم: "أظهرت فنلندا والسويد أن مثل هذه البرامج ليست ضرورية، وأوكرانيا مستعدة للانضمام إلى (الناتو)".وصرح وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، في 15 نيسان/ أبريل بأن كييف لن تكون راضية عن أي قرار آخر لقمة "الناتو" في فيلنيوس، المقرر عقدها بين 11 و12 يوليو/تموز، باستثناء الدعوة للانضمام إلى الحلف.وقال كوليبا خلال بث مباشر على حسابه في "إنستغرام": "إذا قرر الحلفاء فيما يتعلق بمسألة عضوية الناتو في فيلنيوس أنهم سيؤكدون ببساطة سياسة الباب المفتوح للمرة 130، فهذه نتيجة غير مقبولة لقمة فيلنيوس بالنسبة لأوكرانيا".
https://sputnikarabic.ae/20230425/وزراء-دفاع-حلف-الناتو-يتجمعون-في-بروكسل-يوم-10-مايو-1076247213.html
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أخبار أوكرانيا, الناتو
كوليبا: على الناتو تقديم شروط انضمام كييف للحلف في عام 2023
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قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا اليوم الثلاثاء أن على الناتو أن يقدم في عام 2023 شروط انضمام كييف إلى الحلف.
وكتب كوليبا في مجلة "فورين بوليسي": "ما نحتاجه هو بيان مكتوب واضح من الحلفاء (الناتو) يحدد مسار الانضمام (أوكرانيا إلى الحلف)".
ويعتقد كوليبا في المقال أن على الناتو أن يقدم توقيت انضمام أوكرانيا إلى الحلف خلال قمة الحلف القادمة في فيلنيوس في يوليو/ تموز أو في وقت لاحق من عام 2023.
وفي الوقت نفسه، أضاف الوزير أن أوكرانيا لا تحتاج إلى خطة عمل بمؤشرات معينة للامتثال لمتطلبات التحالف.
وختم:
"أظهرت فنلندا والسويد أن مثل هذه البرامج ليست ضرورية، وأوكرانيا مستعدة للانضمام إلى (الناتو)".
وصرح وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، في 15 نيسان/ أبريل بأن كييف لن تكون راضية عن أي قرار آخر لقمة "الناتو" في فيلنيوس، المقرر عقدها بين 11 و12 يوليو/تموز، باستثناء الدعوة للانضمام إلى الحلف.
وقال كوليبا
خلال بث مباشر على حسابه في "إنستغرام": "إذا قرر الحلفاء فيما يتعلق بمسألة عضوية الناتو في فيلنيوس أنهم سيؤكدون ببساطة سياسة الباب المفتوح للمرة 130، فهذه نتيجة غير مقبولة لقمة فيلنيوس بالنسبة لأوكرانيا".