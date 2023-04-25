https://sputnikarabic.ae/20230425/مفوضية-اللاجئين-نتوقع-وصول-اللاجئين-من-السودان-إلى-100-ألف-شخص-1076270320.html
مفوضية اللاجئين: نتوقع وصول اللاجئين من السودان إلى 100 ألف شخص
مفوضية اللاجئين: نتوقع وصول اللاجئين من السودان إلى 100 ألف شخص
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، اليوم الثلاثاء، عن توقعاتها بوصول عدد اللاجئين من السودان إلى 100 ألف شخص. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T12:39+0000
2023-04-25T12:39+0000
2023-04-25T12:39+0000
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وبينما تتواصل أعمال إجلاء الرعايا من السودان، تؤكد الأمم المتحدة ووكالتها العاملة في الخرطوم على صعوبة الوضع الإنساني في السودان وحاجة 15 مليون نسمة إلى الدعم.وأجلت صباح اليوم سفينة هندية 300 شخص بينما ينتظر 300 آخرون إجلائهم، حيث تتم عمليات إجلاء بحرية عبر ميناء بورتسودان عبر سفن عسكرية.وتواجه عمليات الإجلاء تحديات توفير الحماية للأشخاص الذين سيتم إجلائهم وكيفية نقلهم من الخرطوم إلى بورتسودان.وأكدت الأمم المتحدة أن عملها مستمر في السودان وأنه تم إنشاء مركز مؤقت للمنظمة في مدينة بورتسودان.وتابعت المنظمة أن هناك نقصا حادا في الماء والغذاء في الدولة نتيجة الاشتباكات المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.وأشارت الأمم المتحدة إلى قلقها من تداعيات القتال مما أدى إلى نقص الغذاء وولأدوية وارتفاع الأسعار.
https://sputnikarabic.ae/20230425/الصحة-العالمية-خطر-بيولوجي-كبير-في-السودان-بعد-سيطرة-المقاتلين-على-مختبر-يحتوي-عينات-للأمراض-1076266646.html
https://sputnikarabic.ae/20230425/نقابة-أطباء-السودان-ارتفاع-عدد-ضحايا-الاشتباكات-إلى-291-قتيلا-و1699-مصابا-1076253451.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان
العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان
مفوضية اللاجئين: نتوقع وصول اللاجئين من السودان إلى 100 ألف شخص
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أعلنت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، اليوم الثلاثاء، عن توقعاتها بوصول عدد اللاجئين من السودان إلى 100 ألف شخص.
وبينما تتواصل أعمال إجلاء الرعايا من السودان
، تؤكد الأمم المتحدة ووكالتها العاملة في الخرطوم على صعوبة الوضع الإنساني في السودان وحاجة 15 مليون نسمة إلى الدعم.
وأجلت صباح اليوم سفينة هندية 300 شخص بينما ينتظر 300 آخرون إجلائهم، حيث تتم عمليات إجلاء بحرية عبر ميناء بورتسودان عبر سفن عسكرية.
وتواجه عمليات الإجلاء تحديات توفير الحماية للأشخاص الذين سيتم إجلائهم وكيفية نقلهم من الخرطوم إلى بورتسودان.
وأكدت الأمم المتحدة أن عملها مستمر في السودان
وأنه تم إنشاء مركز مؤقت للمنظمة في مدينة بورتسودان.
وتابعت المنظمة أن هناك نقصا حادا في الماء والغذاء في الدولة نتيجة الاشتباكات المستمرة بين الجيش السوداني
وقوات الدعم السريع.
وأشارت الأمم المتحدة إلى قلقها من تداعيات القتال مما أدى إلى نقص الغذاء وولأدوية وارتفاع الأسعار.