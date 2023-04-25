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https://sputnikarabic.ae/20230425/الصحة-العالمية-خطر-بيولوجي-كبير-في-السودان-بعد-سيطرة-المقاتلين-على-مختبر-يحتوي-عينات-للأمراض-1076266646.html
الصحة العالمية: خطر بيولوجي كبير في السودان بعد سيطرة المقاتلين على مختبر يحتوي عينات للأمراض
الصحة العالمية: خطر بيولوجي كبير في السودان بعد سيطرة المقاتلين على مختبر يحتوي عينات للأمراض
حذرت منظمة الصحة العالمية من خطر بيولوجي كبير في السودان، وذلك بعد سيطرة مقاتلين على أحد المختبرات في البلاد. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T11:44+0000
2023-04-25T11:44+0000
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وقالت المنظمة إن أحد الطرفين الآن يسيطر على مختبر للصحة العامة في السودان، وهو يشكل بذلك "خطرا بيلولوجيا مرتفعا جدا".وحسب المنظمة يحتوي المختبر على عينات مسببة لأمراض الحصبة والكوليرا وشلل الأطفال.وأعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إن 15 مليون سوداني أصبحوا في حاجة عاجلة للدعم الإنساني.وأكدت الأمم المتحدة أن عملها مستمر في السودان وأنه تم إنشاء مركز مؤقت للمنظمة في مدينة بورتسودان.وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة بالسودان في الأول من أبريل الحالي إضافة للتوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 أبريل وهذا لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش، حتى بدأ القتال بين الطرفين في 15 أبريل.
https://sputnikarabic.ae/20230425/غوتيريش-يعلن-مواصلة-الأمم-المتحدة-عملها-داخل-السودان-1076247731.html
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أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, منظمة الأمم المتحدة, أخبار الشرق الأوسط, العالم
أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, منظمة الأمم المتحدة, أخبار الشرق الأوسط, العالم

الصحة العالمية: خطر بيولوجي كبير في السودان بعد سيطرة المقاتلين على مختبر يحتوي عينات للأمراض

11:44 GMT 25.04.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINIمدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس
مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
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حذرت منظمة الصحة العالمية من خطر بيولوجي كبير في السودان، وذلك بعد سيطرة مقاتلين على أحد المختبرات في البلاد.
وقالت المنظمة إن أحد الطرفين الآن يسيطر على مختبر للصحة العامة في السودان، وهو يشكل بذلك "خطرا بيلولوجيا مرتفعا جدا".
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
غوتيريش يعلن مواصلة عمل الأمم المتحدة داخل السودان
02:00 GMT
وحسب المنظمة يحتوي المختبر على عينات مسببة لأمراض الحصبة والكوليرا وشلل الأطفال.
وأعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إن 15 مليون سوداني أصبحوا في حاجة عاجلة للدعم الإنساني.
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
نقابة أطباء السودان: ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات إلى 291 قتيلا و1699 مصابا
07:43 GMT
وأكدت الأمم المتحدة أن عملها مستمر في السودان وأنه تم إنشاء مركز مؤقت للمنظمة في مدينة بورتسودان.
وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة بالسودان في الأول من أبريل الحالي إضافة للتوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 أبريل وهذا لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش، حتى بدأ القتال بين الطرفين في 15 أبريل.
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